Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💼 Суд над Порошенко 🌊 Крещение-2022 ✈ Блинкен в Украине 🔔 Угроза войны с Россией
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

В Киевском детском центре "накрыли" коррупционную схему: замешаны ТОП-чиновники (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
19 января, 11:41
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Еженедельно сотрудники диагностического центра были обязаны платить проценты
Задержали директора во время получения очередного платежа
Задержали директора во время получения очередного платежа / Фото: Коллаж: Сегодня

СБУ разоблачила коррупционную схему в Киевском детском диагностическом центре. Среди организаторов была экс-замминистра социальной политики.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ Киева в Facebook.

Реклама

"К схеме причастны бывшая топ-чиновник КГГА, общественные деятели и эксзамминистра социальной политики Украины. По предварительной информации, злоумышленники занимались вымагательством от сотрудников учреждения. К противоправной деятельности они привлекли руководителя Центра и более 10 человек медперсонала", – говорится в сообщении.

К схеме причастны ТОП-чиновники
К схеме причастны ТОП-чиновники / Фото: СБУ

Еженедельно сотрудники диагностического центра были обязаны платить проценты за:

Реклама
  • лечение и предоставление медицинских услуг в учреждении вне официального учета;
  • неофициальное вознаграждение за лекарственные услуги от пациентов;
  • непринятие мер дисциплинарного воздействия и не увольнение с работы сотрудников;
  • сумм, полученных от арендаторов за сверхурочное использование площадей;
  • прибыли от закупки товаров и услуг у подконтрольных поставщиков по завышенным ценам;
  • средств, уплаченных за внесение ложных сведений в медицинскую информационную систему Helsi (по вакцинации лиц от COVID-19 без фактического проведения вакцинации).

Директора центра задержали во время очередного платежа
Директора центра задержали во время очередного платежа / Фото: СБУ

По информации СБУ, схема действовала более 8 месяцев.

"Правоохранители задержали директора Киевского городского детского диагностического центра при получении от подчиненной очередного платежа в сумме 30 тыс. грн. Ранее задокументировали получение ею 24 тыс. грн за не увольнение с работы работника медучреждения по надуманным основаниям", – добавляют в ведомстве.

Реклама

Что изъяли во время обысков

В ходе обысков, проведенных по месту работы и проживания злоумышленников, обнаружено и изъято:

  • записи с черновой бухгалтерией;
  • банковские карты, через которые производились расчеты;
  • денежные, вероятно, полученные противоправно.

Чиновникам сообщили о подозрениях
Чиновникам сообщили о подозрениях / Фото: СБУ

В настоящее время директору и врачу диагностического центра, эксраднику заместителя председателя КГГА по вопросам самоуправляющихся полномочий и бывшему заместителю министра социальной политики Украины по евроинтеграции сообщили о подозрениях.

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов Реальная угроза или диверсия? Психолог о причинах массовых "минирований" в Украине Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак С необрезанной пуповиной. В киевское "Окно жизни" подбросили крошечного малыша Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко В Киевском детском центре "накрыли" коррупционную схему: замешаны ТОП-чиновники (фото) Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
#человек_сего_дня
19 января. Индира Ганди. Возглавив правительство Индии (1966), 49-летняя дочь Джавахарлала Неру стала первой в стране и второй в истории планеты женщиной-премьер-министром…
На встречу с героем!
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Коронавирус за неделю

6 521

заболело за неделю в Киeвe

+18%

Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.41

Российский рубль (₽)

0.3716

Евро (€)

32.34

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять