В Киевском детском центре "накрыли" коррупционную схему: замешаны ТОП-чиновники (фото)

СБУ разоблачила коррупционную схему в Киевском детском диагностическом центре. Среди организаторов была экс-замминистра социальной политики.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ Киева в Facebook.
"К схеме причастны бывшая топ-чиновник КГГА, общественные деятели и эксзамминистра социальной политики Украины. По предварительной информации, злоумышленники занимались вымагательством от сотрудников учреждения. К противоправной деятельности они привлекли руководителя Центра и более 10 человек медперсонала", – говорится в сообщении.
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Еженедельно сотрудники диагностического центра были обязаны платить проценты за:
- лечение и предоставление медицинских услуг в учреждении вне официального учета;
- неофициальное вознаграждение за лекарственные услуги от пациентов;
- непринятие мер дисциплинарного воздействия и не увольнение с работы сотрудников;
- сумм, полученных от арендаторов за сверхурочное использование площадей;
- прибыли от закупки товаров и услуг у подконтрольных поставщиков по завышенным ценам;
- средств, уплаченных за внесение ложных сведений в медицинскую информационную систему Helsi (по вакцинации лиц от COVID-19 без фактического проведения вакцинации).
По информации СБУ, схема действовала более 8 месяцев.
"Правоохранители задержали директора Киевского городского детского диагностического центра при получении от подчиненной очередного платежа в сумме 30 тыс. грн. Ранее задокументировали получение ею 24 тыс. грн за не увольнение с работы работника медучреждения по надуманным основаниям", – добавляют в ведомстве.
Что изъяли во время обысков
В ходе обысков, проведенных по месту работы и проживания злоумышленников, обнаружено и изъято:
- записи с черновой бухгалтерией;
- банковские карты, через которые производились расчеты;
- денежные, вероятно, полученные противоправно.
В настоящее время директору и врачу диагностического центра, эксраднику заместителя председателя КГГА по вопросам самоуправляющихся полномочий и бывшему заместителю министра социальной политики Украины по евроинтеграции сообщили о подозрениях.