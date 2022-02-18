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В Киевской области легковушка врезалась в маршрутку: есть пострадавшие

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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18 февраля, 11:11
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Сейчас может быть усложнение движения на отрезке дороги, где произошла авария
ДТП случилось около 8 часов утра / Коллаж "Сегодня"
ДТП случилось около 8 часов утра / Коллаж "Сегодня"

В Бучанском районе Киевской области произошло ДТПс маршруткой "Киев – Кодра". Из-за столкновения есть четыре пострадавших, которых уже доставили в больницу. На месте работает полиция.

Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области.

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Что известно

Авария произошла около 8 часов утра. Предварительно известно, что водитель легковушки выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом. Эту информацию сайту "Сегодня" подтвердили в полиции.

Также есть 4 пострадавших. Их госпитализировали в больницу. Еще трое человек обратились за помощью к медикам после ДТП, но через какое-то время также поехали в больницу.

"Патрульные занимаются охраной места происшествия и регулированием движения. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия", – говорят в полиции.

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Сейчас может быть усложнение движения на отрезке дороги, где произошло ДТП.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34%;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • управление в состоянии опьянения – 5%.

К тому же названы основные виды ДТП:

  • столкновение;
  • наезд на стоящий автомобиль;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части и опрокидывание транспортного средства.

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