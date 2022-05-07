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В Киевской области поменяют время комендантского часа: новые правила

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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7 мая, 15:46
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Изменения вводят из-за того, что ожидают провокации со стороны РФ, когда украинцы будут чтить память погибших во время Второй мировой войны
Комендантский час будет действовать с 22:00 до 5:00 / Коллаж "Сегодня"
Комендантский час будет действовать с 22:00 до 5:00 / Коллаж "Сегодня"

На территории Киевской области будет действовать комендантский час с 22:00 до 5:00. Такие временные ограничения вводятся с 8 по 15 мая. Власть просит жителей области быть бдительными в эти дни и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Об этом заявил глава Киевской ОВА Александр Павлюк.

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"Наш враг продолжает наносить ракетные удары по украинским городам и селам. Обращаемся ко всем жителям Киевщины – будьте максимально бдительны в эти дни. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, четко соблюдайте распоряжения относительно общественного порядка. Мы обязательно победим, однако важно сохранить самое ценное – жизнь людей", – говорится в сообщении.

Опасность 9 мая

Президент РФ Владимир Путин 9 мая может официально объявить войну Украине вместо так называемой "специальной военной операции".

9 мая (когда в РФ празднуют "День победы") российский диктатор, используя пропагандистскую ценность в этот день, захочет объявить либо о якобы каком-то военном достижении в Украине, либо об усилении эскалации боевых действий, либо об одном и другом вместе.

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По другим предположениям, 9 мая Россия может использовать для объявления аннексии так называемых ДНР и ЛНР, полный контроль над Мариуполем и усиление наступления на Одессу.

Кроме того, российские оккупанты до 9 мая попытаются захватить мариупольский комбинат "Азовсталь". Все для того, чтобы преподнести это, как "победу" для президента РФ Владимира Путина. Сейчас на территории завода продолжаются непрерывные штурмы и бои.

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