В Київській області змінять час комендантської години: нові правила

Зміни вводять через те, що очікують провокації з боку РФ, коли українці вшановуватимуть пам'ять про загиблих під час Другої світової війни

Комендантська година діятиме з 22:00 до 5:00 / Колаж "Сьогодні"

На території Київської області діятиме комендантська година з 22:00 до 5:00. Такі тимчасові обмеження запроваджуються з 8 по 15 травня. Влада просить жителів області бути пильними у ці дні та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Про це заявив голова Київської ОВ Олександр Павлюк.

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"Наш ворог продовжує завдавати ракетних ударів по українським містам і силам. Звертаємось до всіх жителів Київщини – будьте максимально пильні в ці дні. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, чітко дотримуйтесь розпоряджень щодо громадського порядку. Ми обов'язково переможемо, проте важливо зберегти найцінніше – життя людей" , – йдеться у повідомленні.

Небезпека 9 травня

Президент РФ Володимир Путін 9 травня може офіційно оголосити війну Україні замість так званої "спеціальної військової операції".

9 травня (коли в РФ святкують "День перемоги") російський диктатор, використовуючи пропагандистську цінність цього дня, захоче оголосити або про нібито якесь воєнне досягнення в Україні, або про посилення ескалації бойових дій, або про одне й інше разом.

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За іншими припущеннями, 9 травня Росія може використовувати для оголошення анексії так званих ДНР та ЛНР, повний контроль над Маріуполем та посилення наступу на Одесу.

Крім того, російські окупанти до 9 травня намагатимуться захопити маріупольський комбінат "Азовсталь". Все для того, щоб зробити це, як "перемогу" для президента РФ Володимира Путіна. Зараз на території заводу продовжуються безперервні штурми та бої.

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