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В Киевской области продлили комендантский час

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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30 апреля, 15:22
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В запрещенное время на улице могут находиться только люди, имеющие специальные документы
Комендантский час будет действовать до 8 мая/Фото: коллаж: "Сегодня"
Комендантский час будет действовать до 8 мая/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Киевской области с 30 апреля по 8 мая будет действовать комендантский час. Он будет продолжаться каждый день с 22:00 до 05:00.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

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Подробности

Во время комендантского часа запрещается:

  • находиться на улице и в других общественных местах;
  • перемещаться транспортом или пешком.

"Кроме случаев, когда человек задействован в работе критической инфраструктуры и имеет при себе спецпропуск установленного образца и удостоверение личности", — отметил глава Киевской ОВА.

Павлюк добавил, что впереди выдающиеся для украинцев даты, из-за чего враг может устроить ракетные обстрелы, которые он не прекращал и во время Пасхи.

В Запорожской области сменили время комендантского часа

В Запорожской области сменили комендантский час, который продлится с 17:00 1 мая до 05:00 2 мая.

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С 1 мая 17:00 по 05:00 2 мая запрещено находится на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

Также власти области предупреждают, что посещение кладбища рекомендовано до 14:00.

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