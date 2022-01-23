Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией Харьков устоит? Харьков устоит? 🚁 ФРГ оружие для Киева 💥 Телефонные террористы
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

В "Киевской перепичке" сравняли цены с McDonald's

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
23 января, 18:47
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Заведение "Киевская перепичка" открылось в столице в феврале в 1981 году. В советское время выпечка с сосиской внутри стоила 22 копейки
Сейчас столичный деликатес стоит 30 гривен, а бургер – 31 гривну / Коллаж "Сегодня"
Сейчас столичный деликатес стоит 30 гривен, а бургер – 31 гривну / Коллаж "Сегодня"

Заведение быстрого питания "Киевская перепичка" сравняли по цене свое фирменное блюдо с гамбургером из McDonald's. Теперь цена перепички составляет 30 гривен.

Об этом сообщил на своей facebook-странице журналист Егор Шумихин.

Реклама

Что известно

"Случилось неизбежное – "Киевская перепичка" сравнялась по цене с гамбургером из McDonald's. Столичный деликатес снова подорожал на 5 гривен до 30 гривен (бургер – 31 гривна)", – сообщил Егор Шумихин.

По словам журналиста, заведение открылось в столице в феврале в 1981 году. Стоимость выпечки с сосиской внутри в советское время составляло 22 копейки. В 2010-х перепичка долгое время стоила 4,5 гривны, после чего ее стоимость постепенно росла.

В 2015 году блюдо стоило 8 гривен, с весны 2016 года – 10 гривен, с декабря 2016 года – 12 гривен, с декабря 2017 года – 15 гривен, с декабря 2018 года – 17 гривен, с сентября 2019 года – 18 гривен, с сентября 2020 года – 20 гривен, в апреле 2021 года цена выросла до 25 гривен.

Реклама

В Украине обновили правила в кафе и ресторанах

В Украине обновили правила безопасного пребывания в заведениях общественного питания. Раньше было достаточно, если у работников и посетителей есть сертификаты о вакцинации, отрицательный результат теста или подтверждение выздоровления от COVID-19. Сейчас же добавилось еще несколько пунктов.

Дополнительные правила для работников:

  • использование средств индивидуальной защиты;
  • тщательное мытье рук с мылом или обработка антисептиком после каждого снятия и надевания новых средств индивидуальной защиты;
  • регулярное мытье рук. Не реже, чем раз в три часа;
  • не прикасаться к лицу руками;
  • воздержание от контакта с людьми, имеющими симптомы респираторных заболеваний;
  • самоизоляция, если присутствуют симптомы респираторных заболеваний;
  • проверка COVID-документов у посетителей.

Правила для посетителей:

  • обработка рук антисептиком перед входом в заведение;
  • показывать COVID-документы работникам заведения;
  • передвижение по заведению в средствах индивидуальной защиты;
  • соблюдение физической дистанции.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов Волна "минирований" в Украине. Мы узнали, должны ли спецслужбы выезжать на все вызовы Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Слили химикаты? Мы узнали, почему в Киеве внезапно позеленела река Сырец Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко В Киеве приморозит: какая погода будет 23 января Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сегодня
23 января. Руслан Пономарев. 20 лет назад 18-летний юноша из Горловки, досрочно выиграв шахматную корону, стал самым молодым чемпионом мира в истории…
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Коронавирус за неделю

8 014

заболело за неделю в Киeвe

+23%

Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.32

Российский рубль (₽)

0.3696

Евро (€)

32.11

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять