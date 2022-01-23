У "Київській перепічці" зрівняли ціни з McDonald's

Заклад швидкого харчування "Київська перепічка" зрівняв за ціною свою фірмову страву з гамбургером з McDonald's. Тепер ціна перепічки становить 30 гривень.
Про це повідомив на своїй facebook-сторінці журналіст Єгор Шуміхін.
Що відомо
"Сталося неминуче – "Київська перепічка" зрівнялася в ціні з гамбургером із McDonald's. Столичний делікатес знову подорожчав на 5 гривень, до 30 гривень (бургер – 31 грн) ", – повідомив Єгор Шуміхін.
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Журналіст нагадує, що заклад відкрився у столиці у лютому 1981 року. Вартість гарячого коржа з сосискою всередині за радянських часів становила 22 копійки. У 2010-х перепічка тривалий час коштувала 4,5 гривні, після чого її вартість поступово зростала.
У 2015 році виріб коштував 8 гривень, з весни 2016 року – 10 гривень, з грудня 2016 року – 12 гривень, з грудня 2017 року – 15 гривень, з грудня 2018 року – 17 гривень, з вересня 2019 року – 18 гривень, з вересня 2020 року – 20 гривень, у квітні 2021 року ціна зросла до 25 гривень.
В Україні оновили правила в кафе та ресторанах
В Україні оновили правила безпечного перебування у закладах громадського харчування. Раніше було достатньо, якщо у працівників та відвідувачів є сертифікат про вакцинацію, негативний результат тесту або підтвердження одужання від COVID-19. Потім додалося ще кілька вимог.
Додаткові правила для працівників:
- використовувати засоби індивідуального захисту;
- ретельно мити руки з милом або обробляти антисептиком після кожного зняття та надягання нових засобів індивідуального захисту;
- регулярно мити руки, не рідше ніж раз на три години;
- не торкатися обличчя руками;
- утримуватись від контакту з людьми, які мають симптоми респіраторних захворювань;
- самоізолюватися, якщо є симптоми респіраторних захворювань;
- перевіряти COVID-документи у відвідувачів.
Правила для відвідувачів:
- обробляти руки антисептиком перед входом до закладу;
- показувати COVID-документи працівникам закладу;
- у закладі надівати маску;
- дотримуватись фізичної дистанції.
Раніше ми писали:
- В Україні значно подорожчають товари. Тільки за останній рік удвічі додала у вартості соняшникова олія, а перед Новим роком зросли ціни і на яйця.
Все йде вгору: в Україні зросли ціни на продукти.