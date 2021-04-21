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В небе над Киевом раскинулась яркая радуга (фото)

21 апреля, 19:14

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Пользователи начали делиться красивыми снимками радуги в интернете

Сегодня, 21 апреля, в Киеве после обещанного синоптиками дождя, высоко в небе раскинулась весенняя радуга.

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Радугу заметили все жители столицы.

В соцсетях появились красивые снимки – разноцветной радуги в небе.

Фото: Александр Марущак

Фото: Александр Марущак

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"Как тебя не любить, Киев мой", – пишут в Сети местные жители.

Фото: Андрей Небытов/Facebook

Фото: Андрей Небытов/Facebook

Поделились также радугой, которая появилась над новым мостом.

Фото: Елена Фиданян/Facebook
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Фото: Елена Фиданян/Facebook

В тренде
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"Два перевесла: цветное и железобетонное. Все будет", – подписала фото Елена Фиданян в Facebook.

Фото: Елена Фиданян/Facebook

Фото: Елена Фиданян/Facebook

А на этом снимке радуга как будто опускается на землю.

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Фото: El Shemaiev/Facebook

Фото: El Shemaiev/Facebook

Ранее мы писали, что в Украину идут заморозки – какой будет погода на Вербное воскресенье.

Также напомним, синоптики предупреждают, что на Украину надвигается холодный циклон.

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Киев погода небо радуга погода в Киеве

Источник: Сегодня

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