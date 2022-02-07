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В Сети поддержали ректора КНУ, попавшего в секс-скандал. Мы собрали новые подробности

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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7 февраля, 16:35
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Многие пользователи Сети не верят, что ректор действительно переписывался со студентками на интимные темы – реакция украинцев на скандал
В Сети поддерживают ректора КНУ
В Сети поддерживают ректора КНУ / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве ректора КНУ им. Т. Шевченко Владимира Бугрова обвиняют в якобы интимных связях со студентками и сотрудницами университета. Однако многие пользователи Сети не поверили слухам и поддержали Бугрова.

"Сегодня" собрали новые подробности скандала с ректором.

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Что произошло?

В конце января в Сети распространили файлы с якобы перепиской ректора КНУ Владимира Бугрова со студентками и сотрудницами университета. Там видно, что ректор якобы разговаривает с девушками о сексе и даже присылает им интимные фото.

Соответствующие файлы можно посмотреть по ссылке.

Как отреагировал Бугров?

В Facebook он в нескольких публикациях рассказывал, что файлы в Сети – это грязная информационная кампания против него. Якобы таким образом недоброжелателя хотят заставить Бугрова покинуть должность ректора.

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Он также объяснил, что информация о его связях со студентами появилась как разтогда, когда в университете закончили проверку. Ему дали документ с описанием нарушений на 400 страниц, виновных в этом тоже нашли.

"Внешняя проверка показала, что в совершенном виновны конкретные лица. Ради своего спасения меня, моих близких и коллег за последний месяц запугивали, обливали грязью, взламывали аккаунты, и всячески давили, с одной целью — чтобы я ушел с должности ректора",написал он.

Скриншот

Кроме того, Бугров указал на ошибку в СМИ. Издание "Страна" выдало за сенсацию фото на странице одной из участниц скандала Кристины Тишкун. Однако оно было сделано еще 25 ноября.

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"Прошу вас предоставить квалификацию "произведениям искусства" интернет-издания "Страна.ua" – это временной парадокс? Удачная попытка обмануть пространственно-временный континуум? Новейшие технологии Instagram от господина Цукерберга?", - пошутил ректор.

Как отреагировали в Сети?

Несмотря на резонансность скандала, в Сети многие поддержали ректора КНУ. Украинцы писали, что не верят в подлинность файлов с переписками и желали Бугрову сил пережить эту кампанию против него.

Только под двумя публикациями собралось более 200 комментариев, и практические все они – со словами поддержки.

Скриншот

Один из комментаторов даже проанализировал, почему новость о сексуальных связях ректора может быть фейком. Владимир Коваль указал на такие факторы:

  • Если аккаунт Бугрова в Telegram действительно взломали, почему нет доказательств этому. Например, скриншот со списком переписок, данные аккаунта или медиафайлы.
  • Анонимы писали, что всего в сексуальных связях с Бугровым обвиняют семь человек, но переписку показали только с несколькими. Последний файл не содержал компромата вообще.
  • Переписки не похожие на настоящие – у Коваля сложилось впечатление, что это пишет один и тот же человек.
    "Об этом же говорит и количество кринжа на квадратный пиксель (например, попытка уломать студентку на секс втроем с ее мамой)", - написал он.
  • Поверхностный google-поиск показывает, что фамилия Бугров часто всплывает в статьях "сливных бачков". Некоторые каналы, в том числе "Антикор", даже секс-скандал.

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