В Сети поддержали ректора КНУ, попавшего в секс-скандал. Мы собрали новые подробности

Многие пользователи Сети не верят, что ректор действительно переписывался со студентками на интимные темы – реакция украинцев на скандал

В Сети поддерживают ректора КНУ / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве ректора КНУ им. Т. Шевченко Владимира Бугрова обвиняют в якобы интимных связях со студентками и сотрудницами университета. Однако многие пользователи Сети не поверили слухам и поддержали Бугрова.

"Сегодня" собрали новые подробности скандала с ректором.

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Что произошло?

В конце января в Сети распространили файлы с якобы перепиской ректора КНУ Владимира Бугрова со студентками и сотрудницами университета. Там видно, что ректор якобы разговаривает с девушками о сексе и даже присылает им интимные фото.

Соответствующие файлы можно посмотреть по ссылке.

Как отреагировал Бугров?

В Facebook он в нескольких публикациях рассказывал, что файлы в Сети – это грязная информационная кампания против него. Якобы таким образом недоброжелателя хотят заставить Бугрова покинуть должность ректора.

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Он также объяснил, что информация о его связях со студентами появилась как разтогда, когда в университете закончили проверку. Ему дали документ с описанием нарушений на 400 страниц, виновных в этом тоже нашли.

"Внешняя проверка показала, что в совершенном виновны конкретные лица. Ради своего спасения меня, моих близких и коллег за последний месяц запугивали, обливали грязью, взламывали аккаунты, и всячески давили, с одной целью — чтобы я ушел с должности ректора", – написал он.

Скриншот

Кроме того, Бугров указал на ошибку в СМИ. Издание "Страна" выдало за сенсацию фото на странице одной из участниц скандала Кристины Тишкун. Однако оно было сделано еще 25 ноября.

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"Прошу вас предоставить квалификацию "произведениям искусства" интернет-издания "Страна.ua" – это временной парадокс? Удачная попытка обмануть пространственно-временный континуум? Новейшие технологии Instagram от господина Цукерберга?", - пошутил ректор.

Как отреагировали в Сети?

Несмотря на резонансность скандала, в Сети многие поддержали ректора КНУ. Украинцы писали, что не верят в подлинность файлов с переписками и желали Бугрову сил пережить эту кампанию против него.

Только под двумя публикациями собралось более 200 комментариев, и практические все они – со словами поддержки.

Скриншот

Один из комментаторов даже проанализировал, почему новость о сексуальных связях ректора может быть фейком. Владимир Коваль указал на такие факторы: