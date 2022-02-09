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В шаге от красной зоны и новая угроза из-за "Омикрона": главное о COVID-ситуации в Киеве

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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9 февраля, 11:16
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Карантин в столице могут усилить уже в ближайшее время из-за стремительного распространения вируса
Киев может оказаться в красной зоне.
Киев может оказаться в красной зоне. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве по состоянию на утро 9 февраля зафиксировали 3684 новых случая коронавируса за последние сутки, что на 822 больше, чем днем раньше. 22 человека от болезни умерли.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в столице – в материале новостей "Сегодня".

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Статистика

За сутки COVID-19 подтвердили у 3684 жителей столицы. Среди них:

  • 2047 женщин в возрасте от 18 до 93 лет,
  • 1240 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет,
  • 202 девочки от 2 месяцев до 17 лет,
  • 195 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

Умерли от коронавируса 22 человека (с начала пандемии 8628). Вирус вчера забрал жизни 10 женщин в возрасте от 50 до 84 лет и 12 мужчин от 28 до 87 лет.

В больницы с коронавирусом попали 130 человек. С подозрением на коронавирус – 231.

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За сутки выздоровели от COVID-19 1300 человек.

В каких районах больше всего заболевших

Наибольшее количество случаев заболевания выявили в районах: Деснянском (732), Дарницком (583) и в Оболонском (392).


Статистика по районах Киева. Инфографика: КГГА

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В шаге от красной зоны

Киев на сегодняшний день находится в оранжевой зоне карантина. Но по динамике госпитализаций уже несколько дней соответствует красной. Столица сможет избежать жесткого карантина только в том случае, если заболеваемость пойдет на спад

"В Киеве значительно возросла динамика госпитализаций – 54-55%. Можно сказать, что мы на пороге красной зоны. Заболеваемость достаточно высокая, но если она пойдет на спад, мы можем остаться в оранжевой зоне. Официально у нас пока оранжевая зона", – заявил главный санитарный врач Киева Сергей Чумак.

Как болеют дети?

Санврач отмечает, что заболеваемость детей в сравнении с прошлой неделей низкая.

"Если в классе отсутствует более 20% учеников, то директорам школ дана возможность распускать детей по домам. Переходить на удаленную форму обучения. Такое решения принимает руководство учебных заведений", – добавляет Сергей Чумак.

3 февраля стало известно, что 30% школ в Киеве перешли на дистанционное обучение.

Тревожный прогноз

В Украине продолжает расти количество новых случаев COVID-19 и смертность. Эксперты прогнозируют такую тенденцию и в феврале. По меньшей мере в ближайшие две недели будет расти число новых больных коронавирусом.

"На этой неделе есть плюс 25% роста. Ожидаем дальнейшего замедления роста темпов, но заболеваемость еще будет расти. В ближайшие две недели будет продолжение роста до 55 тысяч случаев на пике за отдельные сутки", – спрогнозировал Юрий Ганиченко, руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики.

"Омикрон" все более опасен

Поражения, возникающие после штамма "Омикрон", очень тяжелые. Несмотря на легкое течение болезни, этот вариант коронавируса может привести к инфаркту и инсульту.

По словам гендиректора Днепропетровской областной клинической больницы им. И.И. Мечникова Сергея Рыженко, Рыженко некоторые считают "Омикрон" легким вирусом.

"Но поражения, возникающие после этой инфекции, очень тяжелые – инфаркты и инсульты. Грипп по симптоматической картине очень похож на "Омикрон". Но при гриппе кровь разжижается, а при COVID-19 происходит тромбообразование", – отметил Рыженко.

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