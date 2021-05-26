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В школу – через "оплату лицом". ПриватБанк и Visa начали тест новой системы пропусков

26 мая, 14:01

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Технологию уже проверяют в Киевском лицее. Face ID в турникетах умеет не только распознавать лица, но и слать сообщения родителям учеников

FacePay стали использовать в системе турникетов

FacePay стали использовать в системе турникетов / Фото: пресс-служба ПриватБанка

Государственный ПриватБанк и платежная система Visa начали тестировать систему доступа в учебные заведения на базе технологии "оплаты лицом" Face ID. Пилотный проект запустили в Киевском лицее № 157. При этом технология биометрической системы доступа является открытой платформой для всех учебных заведений и общественных учреждений.

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Об этом сообщила пресс-служба банка.

Пилотный проект включает ограничение доступа посторонних лиц в лицей, а также передачу пуш-сообщений на телефоны родителей о времени, когда ребенок пришел в школу и покинул ее. Система также определяет температуру, фиксирует отсутствие защитной маски и сигнализирует о необходимости ее надеть,говорится в сообщении.

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Кроме безопасного доступа и автоматизированного учета посещений заведения, новая цифровая платформа будет включать адресный доступ к учебному контенту, педагогическим кейсам учителей, к данным об успеваемости учащихся, а также к информации об административной деятельности.

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Напомним, чтобы активировать функцию FacePay в "Приват24", нужно сфотографироваться анфас и дважды – в полупрофиль (с обеих сторон). Это трехмерное эталонное изображение будет храниться в платежной системе.

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