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В столице поступил в продажу новый аромат Киева: цена вопроса

21 сентября, 17:50

Руслан Ровик Руслан Ровик

Каждый желающий сможет узнать, как пахнет столица

В Киеве поступили в продажу ароматические подушечки с запахом столицы – свежим и сладким "вкусом" цветов каштана.

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Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Управления туризма и промоций Киевской городской государственной администрации.

"Мы так долго этого ждали… И наконец! У Киева теперь есть свой собственный аромат – "Киевский каштан"! Свежий и сладкий запах цветов каштана… именно таким мы чувствуем аромат Киева!" – говорится в сообщении.

Запах столицы упакован в ароматическую подушечку – саше, в котором воплотили символ Киева – каштан.

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"Саше отлично подходит для ароматизации шкафа, комнаты, офиса или машины. А с сегодняшнего дня ароматный саше можно приобрести и протестировать!" – заверили в КГГА.

Всем желающим предложили заглянуть в точки продажи:

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● сувенирный магазин "Народний дім Україна" (Ярославов Вал,14-А;

● сувенирная лавка в Музей Становления украинской нации (ул. Лаврская, 27, тел: +38-099-015-04-52).

Журналисты "Сегодня" узнали в одной из точек продажи, что стоимость одной ароматической подушечки составляет 50 гривен.

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Ранее чиновники столичного Управления туризма заявляли, что цена одного саше не будет превышать одного доллара в гривневом эквиваленте.

Напомним, что одними из первых "попробовали" аромат столицы журналисты "Сегодня".

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Киев туризм цветы КГГА каштаны аромат ароматы аромат для дома

Источник: Сегодня

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