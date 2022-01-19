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В Украине резко изменится погода – актуальный прогноз

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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19 января, 14:00
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Украинские синоптики рассказали, какой температуры стоит ожидать на улице и будут ли осадки
Днем в некоторых областях стоит ожидать мокрый снег / Коллаж "Сегодня"
Днем в некоторых областях стоит ожидать мокрый снег / Коллаж "Сегодня"

Погода в Украине завтра, 20 января, будет становится теплее. Из-за прохождения атмосферного фронта снова будут колебания температуры. Однако на осадки это никак не повлияет. Сильных снегопадов ожидать не стоит.

Об этом пишет Оbozrevatel.

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Температура воздуха в стране будет становится выше. Ночью ожидается от -6 градусов до 0 градусов, а днем максимум будет +3 градуса. Теплее всего на юге Украины. Там столбики термометров поднимутся до 5 градусов тепла.

На востоке и северо-востоке страны ночью столбики термометров опустятся до -12 градусов. Днем температура воздуха прогреется до 0 градусов.

Сильных осадков не ожидается. Разве что в западных, восточных и северных областях днем 20 января возможен небольшой снег и мокрый снег.

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Какая будет зима в Украине

Январь ожидается контрастным по температуре. Начало месяца пасмурное, теплое и малоснежное, а вторая половина будет морозная и со снегопадами.

Февраль стоит ожидать холодный, снежный и с сильными морозами во второй половине. В середине месяца будут снежные бураны, а в конце трескучие морозы, снег.

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