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В Украину идет потепление! Синоптики порадовали прогнозом

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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27 января, 11:28
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Синоптики рассказали, какой погоды ждать в Украине в следующие три дня – когда на улице станет теплее и ждать ли снега
Потеплеет ли в Украине на этой неделе
Потеплеет ли в Украине на этой неделе / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Украине до конца недели будет теплее, чем в предыдущие дни. Следующие три дня в областях будет местами идти снег, в южной части преимущественно без осадков.

Об этом сообщает ТСН.

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До конца недели температура ночью ожидается 2-8 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. На высокогорье Карпат ночью и днем минус 7-12 градусов, 28 января в восточных и северо-восточных областях ночью 7-12 градусов, днем – 1- 6 мороза.

Прогноз в Киеве

27-28 января в Киеве будет идти снег. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью в столице будет держаться на уровне 7-9 градусов мороза, днем – 1-3 градусов. На выходных, 29-30 января, в городе также будет снежить. Температура ночью 3-5 мороза, днем около 0 градусов.

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Что делать метеозависимым, чтобы погода не влияла на здоровье?

Из-за резкого потепления метеозависимые могут чувствовать дискомфорт. Чтобы этого избежать, нужно придерживаться рекомендаций врачей. Таким людям важно вести здоровый образ жизни, не забывая о витаминах и полноценном сне.

"Нужно одеваться по погоде, употреблять в пищу овощи, морепродукты, фрукты, зеленый чай. Ничего кардинально нового не появилось", – сказал терапевт Александр Рыльцов.

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