В Україну йде потепління! Синоптики порадували прогнозом

Синоптики розповіли, на яку погоду чекати в Україні в наступні три дні – коли на вулиці стане тепліше і чи чекати снігу

Чи потеплішає в Україні цього тижня / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода в Україні до кінця тижня буде теплішою, ніж у попередні дні. Наступні три дні в областях місцями йтиме сніг, у південній частині переважно без опадів.

Про це повідомляє ТСН.

Реклама

До кінця тижня температура вночі очікується 2-8 градусів морозу, вдень від 3 до 2 градусів тепла. На високогір'ї Карпат вночі та вдень мінус 7-12 градусів, 28 січня у східних та північно-східних областях вночі 7-12 градусів, вдень – 1-6 морозу.

Прогноз у Києві

27-28 січня у Києві йтиме сніг. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі у столиці триматиметься на рівні 7-9 градусів морозу, вдень – 1-3 градуси. На вихідні, 29-30 січня, у місті також сніжитиме. Температура вночі 3-5 морозу, вдень близько 0 градусів.

Реклама

Що робити метеозалежним, щоб погода не впливала на здоров'я?

Через різке потепління метеозалежні можуть відчувати дискомфорт. Щоб цього уникнути, потрібно дотримуватись рекомендацій лікарів. Таким людям важливо вести здоровий спосіб життя, не забуваючи про вітаміни та повноцінний сон.