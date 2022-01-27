Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔴 Розстріли в дніпрі 👊 США відмовили Росії 🗣 Нормандський формат у Парижі ✈ Нові правила вїзду до ЄС
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

В Україну йде потепління! Синоптики порадували прогнозом

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
27 січня, 11:28
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Синоптики розповіли, на яку погоду чекати в Україні в наступні три дні – коли на вулиці стане тепліше і чи чекати снігу
Чи потеплішає в Україні цього тижня
Чи потеплішає в Україні цього тижня / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода в Україні до кінця тижня буде теплішою, ніж у попередні дні. Наступні три дні в областях місцями йтиме сніг, у південній частині переважно без опадів.

Про це повідомляє ТСН.

Реклама

До кінця тижня температура вночі очікується 2-8 градусів морозу, вдень від 3 до 2 градусів тепла. На високогір'ї Карпат вночі та вдень мінус 7-12 градусів, 28 січня у східних та північно-східних областях вночі 7-12 градусів, вдень – 1-6 морозу.

Прогноз у Києві

27-28 січня у Києві йтиме сніг. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі у столиці триматиметься на рівні 7-9 градусів морозу, вдень – 1-3 градуси. На вихідні, 29-30 січня, у місті також сніжитиме. Температура вночі 3-5 морозу, вдень близько 0 градусів.

Реклама

Що робити метеозалежним, щоб погода не впливала на здоров'я?

Через різке потепління метеозалежні можуть відчувати дискомфорт. Щоб цього уникнути, потрібно дотримуватись рекомендацій лікарів. Таким людям важливо вести здоровий спосіб життя, не забуваючи про вітаміни та повноцінний сон.

"Потрібно одягатися за погодою, вживати овочі, морепродукти, фрукти, зелений чай. Нічого кардинально нового не з'явилося", – сказав терапевт Олександр Рильцов.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров У Дніпрі затримали солдата, який влаштував криваву стрілянину (фото) – оновлено Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Понад 20 грн за проїзд! Розповідаємо, чи подорожчають маршрутки у Києві Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко У Києві водії об'їжджали пробку, рухаючись слідом за швидкою (відео) Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сьогодні
27 січня. Льюїс Керролл. 190 років тому у Британії з'явився на світ математик, філософ і письменник, автор всесвітньо відомих творів «Аліса у Дивокраї» та «Аліса в Задзеркаллі»…
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Коронавірус за тиждень

9 839

захворіло за тиждень в Києві

+42%

Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.8

Російський рубль (₽)

0.364

Євро (€)

32.48

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти