В Вишневом мужчина открыл огонь по людям: введена спецоперация (фото, видео)

После стрельбы мужчина закрылся в квартире многоэтажки

Преступника задержали / Коллаж "Сегодня"

В Вишневом Киевской области задержали вооруженного преступника.

Об этом сообщает Telegram-канал "Алярм".

Реклама

Подробности

Сегодня в 12:00 неизвестный мужчина выстрелил несколько раз в людей. После этого он закрылся в квартире многоэтажки.

Была срочно введена спецоперация, квартиру штурмовали. Злоумышленника задержали.

В Вишневом задержали мужчину, который стрелял в людей. Фото: Telegram-канал "Алярм".

Реклама

В Вишневом задержали мужчину, который стрелял в людей. Фото: Telegram-канал "Алярм".

Резонансная перестрелка в Мукачеве

В Мукачеве произошла стрельба в кафе. В результате в центральную районную больницу попали двое мужчин с огнестрельными ранениями.

Реклама

В полиции сообщили, что раненым мужчинам 27 и 28 лет.

Один из них получил огнестрельное ранение в легкие. Состояние его тяжелое, он в реанимации.

Второй получил ранение в плечо, под лопатку. Состояние – средней степени тяжести.

Раньше мы писали: