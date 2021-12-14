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В Вишневом мужчина открыл огонь по людям: введена спецоперация (фото, видео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
14 декабря, 17:25
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После стрельбы мужчина закрылся в квартире многоэтажки
Преступника задержали / Коллаж "Сегодня"
Преступника задержали / Коллаж "Сегодня"

В Вишневом Киевской области задержали вооруженного преступника.

Об этом сообщает Telegram-канал "Алярм".

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Подробности

Сегодня в 12:00 неизвестный мужчина выстрелил несколько раз в людей. После этого он закрылся в квартире многоэтажки.

Была срочно введена спецоперация, квартиру штурмовали. Злоумышленника задержали.

В Вишневом задержали мужчину, который стрелял в людей. Фото: Telegram-канал "Алярм".
В Вишневом задержали мужчину, который стрелял в людей. Фото: Telegram-канал "Алярм".

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В Вишневом задержали мужчину, который стрелял в людей. Фото: Telegram-канал "Алярм".
В Вишневом задержали мужчину, который стрелял в людей. Фото: Telegram-канал "Алярм".

Резонансная перестрелка в Мукачеве

В Мукачеве произошла стрельба в кафе. В результате в центральную районную больницу попали двое мужчин с огнестрельными ранениями.

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В полиции сообщили, что раненым мужчинам 27 и 28 лет.

  • Один из них получил огнестрельное ранение в легкие. Состояние его тяжелое, он в реанимации.
  • Второй получил ранение в плечо, под лопатку. Состояние – средней степени тяжести.

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