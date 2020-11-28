В зоне риска: как оберегают животных Киевского зоопарка от коронавируса

Во время пандемии есть большой риск заразиться коронавирусом не только людям, но и животным. В некоторых странах власти массово уничтожают норок, якобы эти маленькие пушные зверьки могу переносить мутировавший вирус.

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Против их массового уничтожения выступают зоозащитники, а ученые говорят, что COVID-19 опасен и для приматов.

Сайт "Сегодня" отправился в Киевский зоопарк, чтобы выяснить, как там защищают животных от коронавируса.

Как изменили режим работы

На входе в зоопарк строгий контроль – нужно обязательно быть в маске. К тому же с 14 ноября заведение изменило свою работу из-за карантина. Теперь зоопарк работает в режиме парка с экспонированием животных умеренного климата в всесезонных вольерах, как это уже было в начале пандемии – с марта по май.

"Внутренние павильоны не доступны для посещения. Экспонируются животные, которые находятся во внешних всесезонных вольерах. Слоник Хорас, например, гуляет во внешнем вольере с 12:00 до 14:00", – пояснили в Киевском зоопарке.

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Какие животные в зоне риска

Здесь очень строго соблюдают меры предосторожности, связанные с карантином. Нас заверяют, что норок в зоопарке нет, хотя сотрудники хорошо информированы про их массовое истребление в других странах, в том числе, и в Дании.

"У датских норок совершенно другой штамм вируса – не COVID-19, а мутировавший. В рекомендациях Европейской ассоциации аквариумов и зоопарков, которые мы получили еще в январе этого года, было четко прописано, что в зоне риска от коронавируса COVID-19 – приматы, летучие мыши, мелкие хищники. Мы сразу же усилили меры безопасности, еще перед началом пандемии", – пояснили нам в Киевском зоопарке.

Как оберегают приматов

В столичном зоопарке достаточно много приматов, а из семейства кошачьих содержаться четыре тигра, четыре льва и три рыси. Все они чувствуют себя хорошо.

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Приматы уже переведены в зимние вольеры и вход к ним посторонним запрещен. Зайти туда могут только смотрители зоопарка.

Приматы – как люди и могут заболеть теми же болезнями. Им меряют температуру.

В целях профилактики животным готовят чай с лимоном и медом.

"Мы заблаговременно подготовились до начала пандемии. Известно, что вирус может передаваться от человека приматам, летучим мышам и кошачьим. Все сотрудники Киевского зоопарка с марта работают в масках и перчатках, проходят регулярный скрининг температуры и дезинфекцию. Мы со всей серьезностью отнеслись к мерам безопасности. С этим у нас очень строго: если смотритель, который работает с приматами плохо себя чувствует – сидит дома и на работу не выходит. В вольерах проводится регулярная уборка и дезинфекция", – рассказал сайту "Сегодня" Кирилл Трантин, директор Киевского зоопарка.

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По его словам, ранее во время эпидемии гриппа, в зоопарке также ужесточали контроль в работе с животными, чтобы они не заразились от людей.

Как оберегают в Киевском зоопарке приматов сайту "Сегодня" рассказал Виталий Кобылинский, начальник отдела ветеринарной медицины Киевского зоопарка:

Сейчас же меры предосторожности усилены в разы, поскольку риск заболеть очень высокий.

Каждый день сотрудники проходят температурный скрининг и проверки. Строго соблюдается масочный режим при приготовлении пищи и при контакте с животными.

В вольер к приматам нас естественно не пустили – запрещено в целях безопасности. Даже летом приматов экспонировали в дальней части зоопарка.

Возле вольеров поставили ограждение, чтобы соблюсти необходимую дистанцию между посетителями и приматами. Полюбоваться можно было и семейством сиамангов в новом просторном вольере возле центрального входа.

Сейчас мартышки, которые могут петь, обитают в зимнем вольере. Их можно увидеть через стекло.

Сотрудники зоопарка показали нам видео о том, как готовят обеды для приматов и как животные с удовольствием уплетают угощенья.

Горилла на карантине

Нам удалось попасть к вольеру гориллы Тони, который находиться на "Острове зверей". Вход сюда закрыт для посетителей еще с марта месяца. Предупреждающие таблички установлены на входе.

В гости к Тони приходят только сотрудники зоопарка, которые за ним ухаживают. Кроме единственной гориллы в Украине, здесь обитают удавы, черепахи, крокодилы, рыбы, а также летучие мыши.

Тони не любит мужчин и обожает женщин, которые занимаются его содержанием. Они как раз убрали в его вольере и приготовили гиганту-пенсионеру вкусный завтрак. Смотрители добавляют, что создают максимально комфортные условия для Тони. Ему дают качественную пищу, полное медицинское обеспечение, любимые игрушки и уют – все лучшее для единственной гориллы в Украине.

Что пил и кушал Тони, и как переживает карантин в одиночестве, смотрите в нашем сюжете:

Недавно мы сообщали, что в Киевском зоопарке провели уникальную операцию. При помощи анестезии ветеринары сделали комплексный ветеринарный осмотр медведей Чипа и Дейла – это потомки пары бурых медведей Потапа и Насти. Корреспондент "Сегодня" побывал во время уникальной и сложной процедуры.

Также работники Киевского зоопарка сняли милое видео, на котором еноты моют лапы и едят витаминную пищу. Ролик собрал немало лайков в интернете. Люди писали, что будут брать пример с енотов. А еще – благодарили работников зоопарка, закрытого из-за общенационального карантина, за возможность таким образом любоваться животными.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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