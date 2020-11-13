"Велосипедная Церковь": киевлянин "узаконил" работу своего магазина на выходных

Он анонсировал "службы" в его "церкви"

Предприниматель из Киева Алексей Кушка переоформил магазин велосипедов на "Велосипедную Церковь Украины", чтобы иметь возможность работать и в выходные, несмотря на карантин.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Кушка отметил, что "службы" будут проходить на базе его магазинов.

"Наша миссия – нести светлое, велосипедное будущее в головы и сердца людей. Просвещать их и наставлять на велосипедный путь. (…) P.S. Ищем в городах поселках наших представителей – велоепископив, епископинь, прихожан. P.S.S. Нет, это не шутка", – написал "велопастырь" Алексей.

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Напомним, ранее мы писали, как в Тернополе местный предприниматель Тарас Ковальчук переделал ресторан на храм, а хостел в монастырь. После этого Ковальчук со своими коллегами решил создать религиозную организацию "Братство Лысых" и вести бизнес от ее имени.

Также мы писали, что недавно в Киеве за нарушение карантина оштрафовали кафе, магазины, салон красоты и хостел.

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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