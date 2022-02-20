Ветрено, но тепло: погода в Украине на 20 февраля

Сегодня в Украине ожидаются порывы ветра, а также местами осадки

Несмотря на ветер в Украине будет "плюсовая" температура/Фото: коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине в воскресенье, 20 февраля, будет ветреной. В этот день столбики термометров поднимутся до 12 градусов тепла. Местами ожидаются осадки.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Реклама

Сегодня в Украине прогнозируют порывистый ветер. Температура днем составит 4-9 градусов тепла. На юге — до +9-12 градусов. Осадки ожидаются в западных областях и на юге. На остальной территории сухая погода.

Как сообщает Укргидрометцентр, в воскресенье в большинстве регионов прогнозируют переменную облачность.

Реклама

Что делать во время сильного ветра?

Закройте все окна в квартире. При особо сильных ветрах можно заклеить окна полосками скотча по диагонали стекла.

Оказавшись на улице во время сильных порывов ветра следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, а также деревьев. Оглянитесь вокруг, нужно быть как можно дальше от всего, что может оторваться, сломаться и упасть на голову.

В случае сильного ветра необходимо спрятаться в ближайшем доме (это может быть магазин, подъезд дома и т. д.).

Следует особенно внимательно следить за тем, чтобы не находиться под большими деревьями, особенно это касается тополей, и не парковать под ними автомобили, так как дерево может упасть.

Не следует пользоваться лифтом, потому что ветер может оборвать провода на улице, из-за чего отключится электричество.

Читайте также