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Видео дня. В киевскую больницу выстроилась очередь из скорых

8 октября, 16:09

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

За прошлые сутки вирус обнаружили у 422 человек

Сегодня, 8 октября, в Киеве очевидцы зафиксировали на видео более десятка карет скорой помощи возле больницы №9.

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Запись опубликовала Муниципальная варта.

"Очередь карет скорой помощи в инфекционное отделение. В каждом из автомобилей инфицированный на COVID-19", – говорится в сообщении.

Как сообщает "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева", за прошедшие сутки центральная диспетчерская центра зарегистрировала 1 853 обращений граждан, из них в режиме экстренных выполнено 1 460.

"Ежедневно увеличивается количество вызовов, связанных с коронавирусом. Вчера с подозрением на заражение к нам позвонили 260 граждан, 229 из них госпитализированы. У 206 диагностирована пневмония", - добавили в центре.

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Отметим, если вам нужен совет врача звоните по телефонам: с мобильного – 044-235-01-01 и 15-83 со стационарного.

Напомним, за минувшие сутки вирус обнаружили у 422 человек. На сегодня в столице уже 25 896 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Киев скорая помощь коронавирус

Источник: Сегодня

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