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Врач-садист из Киева в течение четырех лет калечил женщин – подозревают в убийстве (видео)

20 мая, 12:39

Виктория Барановская Виктория Барановская

Волков может быть причастен к убийству 35-летней киевлянки в 2016 году – идет следствие, правоохранители выясняет все обстоятельства

В Киеве полиция сообщила о подозрении в убийстве 46-летнему врачу-садисту Алексею Волкову, который жестоко издевался над женщинами.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"19 мая работники следственного управления полиции Киевщины за процессуального руководства Киевской областной прокуратуры сообщили гражданину Волкову о подозрении в совершении умышленного убийства в Соломенском районе города Киева 13 апреля 2016", – рассказал глава полиции Киевщины Андрей Небытов.

По данным следствия, 22 сентября 2020 Волков приехал в дачный дом в селе Нижняя Дубечня вместе с молодой женщиной. Во время ссоры мужчина начал наносить девушке удары по голове и телу. Пострадавшая в тяжелом состоянии и с многочисленными переломами доставлена в больницу. А Волкова задержали и сообщили ему о подозрении в покушении на убийство. Он до сих пор находится в изоляторе временного содержания.

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Позже правоохранители установили, что злоумышленник начиная с 2012 года встречался и жестоко издевался над женщинами.

Кроме того, полиция установила, что Волков может быть причастен к убийству 35-летней киевлянки в 2016 году в Соломенском районе столицы.

Правоохранители сообщили Волкову о подозрении по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет заключения.

Ранее мы сообщали, что в Гайсинском районе Винницкой области во время поминок человека, который умер пара лет назад, мать убила сына в присутствии знакомых. Теперь ей грозит до 15 лет тюрьмы.

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