Українська
$ 27,31
32,47
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Выступит ли Баста в Киеве? СБУ просит включить рэпера в черный список

23 июня 2021 20:59

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

По мнению СБУ, Василий Вакуленко представляет угрозу нацбезопасности

Рэпер Василий Вакуленко (Баста). Фото: Liga.net

Рэпер Василий Вакуленко (Баста). Фото: Liga.net

Российский рэпер Василий Вакуленко (Баста), который ранее выступал в оккупированном Крыму, может приехать в июне на концерты в Киев. В СБУ предоставили Министерству культуры представление о включении артиста в список людей, угрожающих нацбезопасности.

Реклама

Об этом сообщает сайт LIGA.net.

По информации СБУ, Баста принимал участие в сьемках фильм "Ке-ды", где играл российского военнослужащего, который проходит службу в оккупированном Крыму.

Однако, в 2020 году Вакуленко отменили запрет на въезд в Украину. Ведь по закону, если лицо за три года запрета на въезд в Украину ни разу больше не посещало оккупированный Крым, то санкцию автоматически аннулируют.

Читайте также: Баста выпустил клип на трек Война после приезда в Украину. Рэперу напомнили, что его ищут в Киеве

Реклама

"Что и произошло осенью 2020-го. Собственно говоря, мы считаем, что у преступления нет срока давности. После того, как его исключили из этого черного списка мы проинформировали коллег из Госпогранслужбы, что Баста посещал Крым и это может быть основаниям для них закрыть для него въезд", – отметили в СБУ.

Не пропусти!
Выстрадали! Украина впервые в истории пробилась в плей-офф Евро
Болельщики сборной Украины на Евро-2020

В свою очередь, в Госпогранслужбе отметили, что могут опираться только на свои полномочия – запрета на въезд в Украину у Басты нет.

"Новых фактов того, что данное лицо посещало оккупированные территории нет", – сообщили в ведомстве.

Ранее мы уже писали, почему репера могут не пустить в Украину. Но, скорее всего, в этот раз у Басты получится прорваться в украинскую столицу.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Если бы не рекорд, расстались бы раньше. Экс-влюбленные из Харькова сняли цепи (фото)
Если бы не рекорд, расстались бы раньше. Экс-влюбленные из Харькова сняли цепи (фото)Украина
80-летие со дня нападения Гитлера на СССР: как первые бомбы падали на мирный Киев
80-летие со дня нападения Гитлера на СССР: как первые бомбы падали на мирный КиевУкраина
Кофе от батюшки: кто и зачем установил необычный киоск в Киеве (фото, видео)
Кофе от батюшки: кто и зачем установил необычный киоск в Киеве (фото, видео)Другие новости
Где в Киеве можно сдать донорскую кровь: список адресов в столице
Где в Киеве можно сдать донорскую кровь: список адресов в столицеЗдорово
Попросила показать документы: в Киеве патрульный выбил из рук заявительницы телефон (видео)
Попросила показать документы: в Киеве патрульный выбил из рук заявительницы телефон (видео)Другие новости
В Киевском метрополитене одна из станций работает по часам. Как так получилось? (фото)
В Киевском метрополитене одна из станций работает по часам. Как так получилось? (фото)Другие новости

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять