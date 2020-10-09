Взорвавшийся дом на Позняках начали укреплять: фото и видео

О пострадавших жильцах не забыли и будут максимально быстро решать их проблемы

На столичных Позняках начались работы по укреплению дома, который больше трех месяцев назад пострадал от взрыва газа. Во внутренний двор подогнали несколько автокранов для поднятия необходимых материалов.

"Мы начали работы по укреплению здания. Сегодня установили закладные, а завтра будет ответственный день – начнем установку на закладных элементы креплений. Этот процесс будет идти без остановки. Когда все установим, и здание будет надежно укреплено, начнется вынос вещей жителей из квартир. Спасатели обойдут все квартиры и помогут жильцам. После этого – разборка здания", – рассказал сайту "Сегодня" Роман Ткачук, начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА.

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Тем временем жильцы пострадавшего дома обратились за помощью к президенту Украины и рассказали о своих проблемах.

В КГГА сайту "Сегодня" сообщили, что не забыли о пострадавших жильцах и будут максимально быстро решать их проблемы.

"Мы были на встрече с жильцами в Дарницкой РГА. Выслушали все их вопросы и дали на них ответы. По нашей информации, уже все жители получили сертификаты на жилье", – заявили нам в КГГА.

Видео: Сегодня

Напомним, здание по улице Соломии Крушельницкой, 1/5 будет демонтировано, но перед этим его нужно укрепить, чтобы безопасно разобрать.

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Также напомним, что на снос многоэтажки на Позняках выделили 15 млн грн.

Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве

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