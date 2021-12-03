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"Я вам мозги выбью!" В Киеве учитель обзывал и угрожал детям (видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
3 декабря, 07:54
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Школьники в этот момент стояли под кабинетом. Кроме того, педагог сказал, чтобы ученики позвали к нему их классного руководителя
Скандал в киевской школе. Фото: коллаж "Сегодня"
Скандал в киевской школе. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве учитель угрожал пятиклассникам и обзывал их прямо в коридоре. Момент попал на видео.

Соответствующий ролик опубликовали в Telegram-канале "Всевидящее око".

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Скандал в столичной школе

На видео можно увидеть, как дети стоят под кабинетом, а учитель обзывает их.

"Я вам сейчас мозги выбью на стенку, козлы дол**ные. Все ясно сказал? Твари несчастные... Вы у меня сейчас песню запоете свою... Вы думаете, что в этой школе вы будете творить, что хотите?" – говорил учитель.

Кроме того, педагог сказал, чтобы ученики позвали к нему их классного руководителя.

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