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"Я вам мізки виб'ю!" У Києві вчитель обзивав та погрожував дітям (відео)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
3 грудня, 07:54
В закладинки
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Школярі стояли під кабінетом. Крім того, педагог сказав, щоб учні покликали до нього їхнього класного керівника
Скандал у київській школі. Фото: колаж "Сьогодні"
Скандал у київській школі. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві вчитель погрожував п'ятикласникам та обзивав їх у коридорі. Момент потрапив на відео.

Відповідний ролик опублікували у Telegram-каналі "Всевидюче око".

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Скандал у столичній школі

На відео можна побачити, як діти стоять під кабінетом, а вчитель обзиває їх.

"Я вам зараз мізки виб'ю на стінку, козли дов**ні. Все ясно сказав? Тварі нещасні... Ви в мене зараз пісню заспіваєте свою... Ви думаєте, що в цій школі ви творитимете, що хочете?" – казав учитель.

Крім того, педагог сказав, щоб учні покликали до нього їхнього класного керівника.

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