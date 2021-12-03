"Я вам мізки виб'ю!" У Києві вчитель обзивав та погрожував дітям (відео)

Школярі стояли під кабінетом. Крім того, педагог сказав, щоб учні покликали до нього їхнього класного керівника

Скандал у київській школі. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві вчитель погрожував п'ятикласникам та обзивав їх у коридорі. Момент потрапив на відео.

Відповідний ролик опублікували у Telegram-каналі "Всевидюче око".

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Скандал у столичній школі

На відео можна побачити, як діти стоять під кабінетом, а вчитель обзиває їх.

"Я вам зараз мізки виб'ю на стінку, козли дов**ні. Все ясно сказав? Тварі нещасні... Ви в мене зараз пісню заспіваєте свою... Ви думаєте, що в цій школі ви творитимете, що хочете?" – казав учитель.

Крім того, педагог сказав, щоб учні покликали до нього їхнього класного керівника.

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