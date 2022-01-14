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Заболеваемость зашкаливает, а зона карантина не меняется: какая COVID-ситуация в Киеве

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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14 января, 11:20
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В столице самый высокий показатель уровня заболеваемости в стране, но в городе нет особых изменений в правилах карантина
Всего в столице подтверждено 341 972 случая COVID-19
Всего в столице подтверждено 341 972 случая COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве за вчерашний день обнаружили почти 2 тыс. новых случаев коронавируса. Кроме этого, в столице умерло 6 человек за последние сутки.

Главное о ситуации с коронавирусом в столице – в материале новостей "Сегодня".

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Что происходит с коронавирусом в Киеве

По состоянию на утро 14 января в Киеве зафиксировано 1193 новых случая коронавируса за сутки. Это на 196 случаев больше, чем 13 января (997 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 343 165 случаев COVID-19.

С начала эпидемии в Киеве:

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  • выздоровели 325 312 человек (1 660 за сутки);
  • умерли 8 345 человек (6 за сутки).

Вакцинация бустерной дозой в столице

В Киеве медики делают украинцам прививки от коронавируса бустерной дозой. В частности, "бустер" колют в Центре первичной медико-санитарной помощи в Печерском районе.

Журналисты побывали в одном из центров вакцинации и увидели, как это происходит.

Сначала пациенты, которые хотят сделать прививку, должны заполнить документы.

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В коридоре есть медик, с которым можно проконсультироваться.

В центре были очереди, но небольшие. Большинство людей в коридоре сидели уже после прививки.

Как работают вакцины от COVID-19

Эффективность AstraZeneca

Две дозы AstraZeneca защищают от тяжелой болезни и госпитализации с эффективностью 92% для штамма коронавируса "Дельта" и 86% для штамма "Альфа". Об этом свидетельствуют данные исследований в реальных условиях, то есть после того, как десятки миллионов людей во всем мире сделали прививку этой вакциной.

"Вакцина на 80% уменьшает риск заразиться COVID-19 и почти в два раза уменьшает риск инфицировать ваших невакцинированных близких и родных, если вы все же заболеете", – говорится в сообщении.

Как она работает

AstraZeneca использует безопасный вирус простуды, в который встроена "инструкция" для изготовления специфических белков коронавируса.

Вектор доставляет эту "инструкцию" в клетки организма человека. Клетки начинают производить данный белок. Иммунная система распознает, что белок не принадлежит человеку, и производит антитела и Т-клетки к нему.

Так организм учится, как защититься при встрече с настоящим вирусом.

Эффективность Comirnaty от Pfizer-BioNTech

Эффективность против так называемого "дикого" варианта вируса SARS-CoV-2, впервые обнаружившегося в Ухане, – 95%.

Согласно результатам британского исследования, опубликованным в авторитетном научном издании "The New England Journal of Medicine" в августе 2021 года, вакцина Comirnaty/Pfizer имеет эффективность 93,7% против симптоматического заболевания, вызванного штаммом "Альфа", и 88% для штамма " Дельта.

Как работает

Имеет в своем составе молекулы матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК), кодирующей шиповидный белок оболочки коронавируса SARS-CoV-2. После введения вакцины эта мРНК попадает в клетки организма человека и дает им своеобразную "инструкцию", как создать этот белок. Иммунная система распознает, что белок не принадлежит человеку, и производит антитела к нему.

Так организм учится, как защититься при встрече с настоящим вирусом.

Эффективность вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech

Согласно результатам чилийского исследования, проведенного в феврале-апреле 2021 года, опубликованными в журнале The New England Journal of Medicine, эффективность Coronavac/Sinovac составляет 65,9% в предотвращении заболевания COVID-19 (штаммы "Альфа" и "Гамма"). 87,5% в предупреждении госпитализации и 86,3% в предотвращении смерти.

Вакцина также доказала свою эффективность в предотвращении госпитализации и смерти вследствие заболевания, вызванного штаммом "Дельта".

Как работает вакцина

CoronaVac – это инактивированная вакцина, содержащая в своем составе неактивный, "убитый" вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет. Технологии выработки инактивированных вакцин уже около 70 лет. Первую вакцину по этой технологии разработали еще в 1955 году. Это была вакцина от полиомиелита.

Эффективность Moderna (mRNA-1273)

Вакцина показала эффективность в предотвращении инфицирования штаммом "Дельта" в 73,1%. Эффективность вакцины в предотвращении тяжелого течения и смерти от штамма "Дельта" составляет 96,1%.

Как работает

Имеет в своем составе молекулу матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК), которая является своеобразной "инструкцией", как создать шиповидный белок оболочки коронавируса SARS-CoV-2. После введения вакцины наш организм пользуется этой инструкцией, чтобы образовать эти белки. Иммунная система узнает, что белок не принадлежит человеку, и производит антитела и Т-клетки к нему.

Так организм учится, как защититься при встрече с настоящим вирусом.

Киев в желтой зоне

По состоянию на 13 января, уровень заболеваемости в стране составляет 183 на 100 тыс. населения, при определенном индикаторе 75 на 100 тыс. человек. В Киеве этот показатель составляет 379 на 100 тыс. человек и является самым высоким в стране.

Уровень госпитализаций по стране на 13 января составляет 25,7 при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения. В Киеве уровень госпитализаций – 16,4.

Загруженность коек с кислородом по стране на 13 января составляет 22,1% при определенном показателе в 65%, в Киеве – 11,9%.

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