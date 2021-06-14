Захваченные пляжи. Кто под Киевом застроил прибрежную зону

Людей на пляж должны пускать абсолютно бесплатно, но охрана, нарушая закон, не дает пройти к воде

Ежегодно в Украине все меньше мест, где можно без помех, спокойно дойти до воды. Людей к воде не пускают бесплатно, пренебрегая законом. Корреспондент "Сегодня" Алла Чиж устроила пляжную ревизию, чтобы знать, где к воде в этом году доступа уже нет.

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Захваченные берега реки Козинка под Киевом. Любое строительство на прибрежно-защитных полосах – запрещено, а люди должны иметь беспрепятственный доступ к водоемам. Но это только на бумаге.

Днепр и его протоки, Киевское море, озера – всюду наблюдаем одинаковую картину. За высокими заборами поместья с индивидуальными выходами к воде и причалами для яхт. Эти места облюбовали бывшие или нынешние чиновники, прокуроры, судьи, депутаты.

Прибрежной защитной полосой считается зона вдоль рек, морей, вокруг озер и водохранилищ в ширину 25 метров для малых водоемов, 50 метров – для средних и 100 метров – для больших. И возводить на ней частные дома нельзя.

"У нас находят такие лазейки в законодательстве – исполнительные органы там, где по закону необходимо было устанавливать 50 или 100 метров защитной полосы, уменьшают до 25 называя среднюю реку малой. И дают разрешение на строительство", – рассказывает юрист Арсений.

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Но берега у людей забирают не только под коттеджи и виллы. Еще одна напасть – частные платные пляжи.

Голубое озеро находится в 20 км от столицы. Когда-то люди приезжали сюда ради дикого отдыха. Однако, можно сейчас посетить роскошные песчаные пляжи бесплатно.

Два клочка вдоль побережья – это бесплатные общественные пляжи. Местность загромождена. Заезд на необустроенную площадку машиной стоит 50 грн. Из инфраструктуры – ржавые беседки по 200 гривен. Путь к остальной территории защищают высокие бетонные заборы. На входе расценки: 200 грн – в будни, 250 выходной. На следующем пляже прайс вдвое выше: 400 и 500 грн за человека.

Людей на пляж должны пускать абсолютно бесплатно, и администрация это знает. На камеру говорят, что со своим полотенцем человека охотно пропустят, а платить нужно только за дополнительные услуги. Однако, без камер – охрана людей на территорию не пускает.

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И такие платные зоны отдыха занимают львиную долю свободного побережья. Отдыхающие, конечно, возмущаются.

"Когда люди хотят отдохнуть, им очень трудно к озеру то пройти. Нету вариантов, как подступиться к воде, все застроено", – жалуются люди.

Киев. Семья Натальи владеет дачным домиком на берегу Днепра. Несколько недель назад сосед перекрыл доступ на пляж здоровенный бетонной стеной. Местные планируют пробить забор и сделать калитку. Кто сбросится, сможет посещать пляж, кто нет – искать свободные места на других берегах. Жители села Петропавловская Борщаговка такому абсурду не удивляются. У их озера застройщик решил построить многоэтажку. На опасном склоне, вопреки закону, совсем рядом с водой.

"Если начнется здесь какое-то строительство наши дома просто рухнут", – уверены люди.

Одновременно, говорят жители, местный совет рассматривает отвод части берега частному лицу для якобы личного сельского хозяйства. Уверяют, эти факты взаимосвязаны.

"Застройщик хочет установить придомовую территорию, парковку построить, так как у него мало места на территории выкупленных участков. Люди не смогут попадать на территорию озера", – уверена местная жительница Елена Десятка.

Люди обратились к сельской ОТГ, чтобы предоставила границы водоохранных зон. А там ответили, что не имеют такой информации. На сессию, где принимали решения, представителей громады тоже не пустили – сослались на карантин.

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Как обстоят дела с пляжными зонами в Одессе, смотрите в сюжете: