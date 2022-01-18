Зарабатывали по 70 млн ежемесячно: в Киеве накрыли банду наркоторговцев (фото)

На протяжении нескольких лет группа работала по четко установленным правилам. У каждого была своя обязанность

Нарколаборатории находились в трех частных домах города / Коллаж "Сегодня"

В Киеве злоумышленники изготавливали и продавали наркотики. Курьеры распространяли готовый "товар" с помощью "закладок" в столице и областях Украины. Так наркоторговцы работали в течение нескольких лет. За свои действия они могут лишиться свободы до 12 лет.

Об этом сообщает ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

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Работали по правилам

В течение нескольких лет группа действовала по четко установленным правилам, где у каждого была своя обязанность. Одни занимались закупкой прекурсоров, другие – изготовлением готового "продукта", а остальные отвечали за его распространение. Продавали наркотики через 3 специально созданных интернет-магазина.

У наркоторговцев устроили обыски. Фото: ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

Какая была ежемесячная прибыль

Злоумышленники продавали 150 кг наркотиков ежемесячно, а за это получали почти 70 млн грн прибыли.

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Наркотики изготавливались в обустроенных нарколабораториях, которые находились в трех частных домовладениях в Киеве. Там изготовляли амфетамин, МДМА, PVP, 4-ММС (4-метилметкатинон) и другие вещества.

У наркоторговцев устроили обыски. Фото: ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

Как продавали наркотики

Заказы наркоторговцы отправляли через самый популярный почтовый сервис. Также работала сеть курьеров, которые распространяли "закладки" в Киеве и областях Украины.

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У наркоторговцев устроили обыски. Фото: ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

9 организаторов и активных участников группы задержали. Общая стоимость наркотиков, которые изъяли в ходе 46 обысков, составила более 1,5 млн долларов США по ценам "черного рынка".

У наркоторговцев устроили обыски. Фото: ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

Злоумышленникам уже объявили о подозрении. За свои действия они могут лишиться свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Наркоторговля в Украине

От 1 до 1,5 миллиона населения Украины употребляют наркотики. Ежегодно количество таких людей растет на 8-10%.

Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, пишет Суспільне.

По словам чиновницы, около 20% объемов наркотиков в Украине распространяются с помощью интернета.

"Каждый пятый факт сбыта наркотиков в 2021 году осуществлялся с помощью сети интернет. В этом году правоохранителями было учтено 24,5 тысячи уголовных правонарушений в сфере оборота наркотических средств", – рассказала Венедиктова.

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