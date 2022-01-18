Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💼 Суд над Порошенко ❄ Непогода в Украине 🔔 Угроза войны с Россией 🌊 Крещение-2022
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Зарабатывали по 70 млн ежемесячно: в Киеве накрыли банду наркоторговцев (фото)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 января, 17:38
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На протяжении нескольких лет группа работала по четко установленным правилам. У каждого была своя обязанность
Нарколаборатории находились в трех частных домах города / Коллаж "Сегодня"
Нарколаборатории находились в трех частных домах города / Коллаж "Сегодня"

В Киеве злоумышленники изготавливали и продавали наркотики. Курьеры распространяли готовый "товар" с помощью "закладок" в столице и областях Украины. Так наркоторговцы работали в течение нескольких лет. За свои действия они могут лишиться свободы до 12 лет.

Об этом сообщает ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

Реклама

Работали по правилам

В течение нескольких лет группа действовала по четко установленным правилам, где у каждого была своя обязанность. Одни занимались закупкой прекурсоров, другие – изготовлением готового "продукта", а остальные отвечали за его распространение. Продавали наркотики через 3 специально созданных интернет-магазина.

У наркоторговцев устроили обыски. Фото: ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.
У наркоторговцев устроили обыски. Фото: ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

Какая была ежемесячная прибыль

Злоумышленники продавали 150 кг наркотиков ежемесячно, а за это получали почти 70 млн грн прибыли.

Реклама

Наркотики изготавливались в обустроенных нарколабораториях, которые находились в трех частных домовладениях в Киеве. Там изготовляли амфетамин, МДМА, PVP, 4-ММС (4-метилметкатинон) и другие вещества.

У наркоторговцев устроили обыски. Фото: ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.
У наркоторговцев устроили обыски. Фото: ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

Как продавали наркотики

Заказы наркоторговцы отправляли через самый популярный почтовый сервис. Также работала сеть курьеров, которые распространяли "закладки" в Киеве и областях Украины.

Реклама

У наркоторговцев устроили обыски. Фото: ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.
У наркоторговцев устроили обыски. Фото: ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

9 организаторов и активных участников группы задержали. Общая стоимость наркотиков, которые изъяли в ходе 46 обысков, составила более 1,5 млн долларов США по ценам "черного рынка".

У наркоторговцев устроили обыски. Фото: ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.
У наркоторговцев устроили обыски. Фото: ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

Злоумышленникам уже объявили о подозрении. За свои действия они могут лишиться свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Наркоторговля в Украине

От 1 до 1,5 миллиона населения Украины употребляют наркотики. Ежегодно количество таких людей растет на 8-10%.

Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, пишет Суспільне.

По словам чиновницы, около 20% объемов наркотиков в Украине распространяются с помощью интернета.

"Каждый пятый факт сбыта наркотиков в 2021 году осуществлялся с помощью сети интернет. В этом году правоохранителями было учтено 24,5 тысячи уголовных правонарушений в сфере оборота наркотических средств", – рассказала Венедиктова.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов Угроза войны? Мы узнали, почему в Украине началась волна "минирований" Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак С необрезанной пуповиной. В киевское "Окно жизни" подбросили крошечного малыша Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко Фото дня. В Киеве небо удивило жителей волшебным закатом Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
#человек_сего_дня
18 января. Роберт Скотт. 110 лет назад экспедиция под руководством капитана Королевского флота Великобритании прибыла в географическую точку, еще не нанесенную на карты мира, - Южный полюс…
На встречу с героем!
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Коронавирус за неделю

6 404

заболело за неделю в Киeвe

+12%

Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.12

Российский рубль (₽)

0.3668

Евро (€)

32.06

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять