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Заробляли по 70 млн щомісяця: у Києві накрили банду наркоторговців (фото)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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18 січня, 17:38
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Упродовж кількох років група працювала за чітко встановленими правилами. Кожен мав свій обов'язок
Нарколабораторії розташовувалися в трьох приватних будинках міста / Колаж "Сьогодні"
Нарколабораторії розташовувалися в трьох приватних будинках міста / Колаж "Сьогодні"

У Києві зловмисники виготовляли та продавали наркотики. Кур'єри розповсюджували готовий "товар" за допомогою "закладок" у столиці та областях України. Так наркоторговці працювали протягом кількох років. За свої дії вони можуть бути позбавлені волі до 12 років.

Про це повідомляє ГУ СБУ у Києві та Київській області.

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Працювали за правилами

Протягом кількох років група діяла за чітко встановленими правилами, де кожен мав свій обов'язок. Одні займалися закупівлею прекурсорів, інші – виготовленням готового "продукту", інші відповідали за його поширення. Продавали наркотики через 3 спеціально створені інтернет-магазини.

У наркоторговців вчинили обшуки. Фото: ГУ СБУ у Києві та Київській області.
У наркоторговців вчинили обшуки. Фото: ГУ СБУ у Києві та Київській області.

Який був щомісячний прибуток

Зловмисники продавали 150 кг наркотиків щомісяця, а за це отримували майже 70 млн. грн прибутку.

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Наркотики виготовлялися в облаштованих нарколабораторіях, які розташовувалися у трьох приватних домоволодіннях у Києві. Там виготовляли амфетамін, МДМА, PVP, 4-ММС (4-метилметкатинон) та інші речовини.

У наркоторговців вчинили обшуки. Фото: ГУ СБУ у Києві та Київській області.
У наркоторговців вчинили обшуки. Фото: ГУ СБУ у Києві та Київській області.

Як продавали наркотики

Замовлення наркоторговці надсилали через найпопулярніший поштовий сервіс. Також працювала мережа кур'єрів, які розповсюджували "закладки" у Києві та областях України.

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У наркоторговців вчинили обшуки. Фото: ГУ СБУ у Києві та Київській області.
У наркоторговців вчинили обшуки. Фото: ГУ СБУ у Києві та Київській області.

9 організаторів та активних учасників групи затримали. Загальна вартість наркотиків, які вилучили під час 46 обшуків, становила понад 1,5 млн доларів США за цінами "чорного ринку".

У наркоторговців вчинили обшуки. Фото: ГУ СБУ у Києві та Київській області.
У наркоторговців вчинили обшуки. Фото: ГУ СБУ у Києві та Київській області.

Зловмисникам уже оголосили про підозру. За свої дії вони можуть бути позбавлені волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Наркоторгівля в Україні

Від 1 до 1,5 мільйона населення України вживають наркотики. Щороку кількість таких людей зростає на 8-10%.

Про це заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, пише Суспільне.

За словами чиновниці, близько 20% обсягів наркотиків в Україні розповсюджуються за допомогою інтернету.

"Кожен п'ятий факт збуту наркотиків у 2021 році здійснювався за допомогою мережі інтернет. Цього року правоохоронцями було враховано 24,5 тисячі кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів", – розповіла Венедіктова.

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