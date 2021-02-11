"Мы объединились, работали и смеялись" – киевляне делятся в соцсетях, как помогают Кличко расчищать город

Погода в столице по всем прогнозам в ближайшие два дня будет ухудшаться. Ситуация показала, что коммунальщики далеко не везде справились с последствиями снегопадов. Из-за этого за лопаты пришлось взяться сотням киевлян, которые не только расчистили свои дворы, но и устроили флешмоб в соцсетях. Как оказалось, некоторые из подземных переходов взялись расчищать от снега даже подростки с лопатами.

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Для некоторых жителей столицы уборка снега оказалась еще и возможностью познакомиться со своими соседями. О такой ситуации рассказала в соцсетях администратор одного из интернет-сообществ Анна Харчук.

"Сегодня в нашем дворе произошло что-то невероятное. Жители нашего дома на Полярной, 3 вышли расчищать наш двор от снега. Через два часа мы справились. Наш двор стал чистым, мы объединились, работали и смеялись, мы вместе делали одно дело. Это так круто. Я видела, как создается общность, как знакомятся соседи, которые прожили кучу лет в одном месте, а познакомились сегодня", – написала Анна Харчук.

Другой киевлянин опубликовал в соцсетях фото, на котором подростки расчищали подземный переход возле Индустриального моста. Этот пост был адресован тем коммунальщикам, которые обязаны чистить снег по долгу службы. Фото набрало почти 1 тыс. "лайков", а одна из киевлянок прокомментировала кратко, но емко:

"Не перевелись еще мужчины".

В то же время многие из киевлян со вчерашнего вечера начали выкладывать фото тех улиц, которые "не видели ни тракторов, ни лопат". Например, в одно из интернет-сообществ написали, что тротуары на улице Алексы Тихого – практически непроходимы. Как мы заметили, в спальных районах Киева и стихийные торговцы, и работники рынков пришли на свои рабочие места не только с товаром, но и лопатами.

Многим пришлось перекинуть сотни килограммов снега

Впрочем, посетовали на непогоду и топ-чиновники. Например, замглавы МИД Украины Василий Боднар опубликовал на своей странице три фото, на которых автомобили тянутся в пробках, край которых где-то на горизонте.

"Третий час за рулем по дороге на работу", – прокомментировал ситуацию дипломат.

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В свою очередь, столичные власти сообщили, что завтра, 11 февраля, а также в ночь на 12 февраля погода в Киеве станет еще хуже. Из-за этого призвали автомобилистов по возможности пересесть на общественный транспорт. А тех, кто решит выехать на авто – просят парковать так, чтобы не мешали снегоуборочной технике. В противном случае грозят эвакуировать.

"По прогнозу Укргидрометцентра в столице ожидается обильный снегопад, в том числе и мокрый снег. Ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах – снежные заносы, 11 февраля – гололед. Кроме того, 12-13 февраля ожидается понижение температуры. Дорожные и коммунальные службы продолжают работать в режиме нон-стоп".

По данным мэрии, сегодня на улицах работают 470 единиц техники.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко показал, как контролирует уборку снега.

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