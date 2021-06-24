Жара в Киеве: впервые за 75 лет зафиксировали такой температурный рекорд

Вчера максимальная температура воздуха после полудня в столице поднялась до +33,7 градуса

Девушка купается в фонтане. Фото: Getty

В Киеве 23 июня зафиксировали первые два температурных рекорда этого лета. Среднесуточная температура воздуха составляла вчера 27 градусов тепла.

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Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"Столбик термометра повторил рекордное значение температуры для этого дня в 1954 году", – пишут в сообщении.

В обсерватории также отмечают, что максимальная температура воздуха после полудня в столице поднялась до 33,7 градуса тепла, превысив предыдущий рекорд для этого дня в 1946 году на 0,6 градуса.

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Напомним, на днях Ялту сильно затопило: из-за обильных дождей две реки вышли из берегов, и вода хлынула по улицам. В результате стихийного бедствия в Ялте насчитали 49 пострадавших, несколько домов полностью ушли под воду, подтопило более 400 домов, эвакуированы почти 2000 человек.