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Есть угроза? В "заминированном" университете Драгоманова все еще идут обыски

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
4 октября, 12:21
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На улицы вывели более 300 преподавателей и студентов, все здание тщательно обследуют
В университете Драгоманова ищут взрывчатку.
В университете Драгоманова ищут взрывчатку. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве продолжают искать взрывчатку в Национальном педагогическом университете имени Драгоманова. Проверка продолжается с 8:20.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева .

Что случилось?

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Утром на электронную почту полиции поступило анонимное сообщение о минировании здания на улице Пирогова. Туда поехали следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи со служебными собаками.

Из помещения столичного вуза полицейские эвакуировали более 300 человек – студентов и преподавателей. Правоохранители обследуют помещения и прилегающую территорию.

Информации о том, нашли ли взрывчатку, пока нет.

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Событие о минировании университета Драгоманова зарегистрировали в Журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Если взрывчатку не найдут, правоохранители, вероятно, откроют производство.

В марте Верховная Рада поддержала закон о об усилении ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. Теперь за "шутку" о минировании можно получить от 4 до 8 лет тюрьмы.

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