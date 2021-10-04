Є загроза? В "замінованому" університеті Драгоманова все ще йдуть обшуки

У Києві продовжують шукати вибухівку в Національному педагогічному університеті імені Миколи Драгоманова. Перевірка триває з 8:20.
Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.
Що сталося?
Зранку на електронну пошту поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування будівлі на вулиці Пирогова. Туди поїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи зі службовими собаками.
Із приміщення столичного вишу поліцейські евакуювали більше 300 людей – студентів та викладачів. Правоохоронці обстежують приміщення та прилеглу територію.
Інформації про те, чи знайшли вибухівку, поки немає.
В Україні посилили відповідальність за псевдомінування
Подію про мінування університету Драгоманова зареєстрували у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Шевченківського управління поліції. Якщо вибухівку не знайдуть, правоохоронці, ймовірно відкриють провадження.
У березні Верховна Рада підтримала закон про щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Тепер за "жарт" про мінування можна отримати від 4 до 8 років тюрьми.
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