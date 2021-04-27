Українська
$ 27,86
33,65
  1. Новости в Киеве
  2. Власть

Главу Киевского облсовета Александра Склярова сняли с должности

27 апреля, 14:13

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Сегодня проходит внеочередная сессия в закрытом режиме из-за карантинных ограничений

Главу Киевского областного совета Александра Склярова сняли с должности.

Реклама

Об этом сообщает PavlovskyNews в Telegram.

Отставку действующего председателя поддержали 59 депутатов из 60 присутствующих. Общее количество депутатов – 84.

"Сейчас будут голосовать за отставку заместителей Склярова Марины Сапожко и Валерия Ксензенко", – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня проходит внеочередная сессия в закрытом режиме из-за карантинных ограничений.

В тренде
В Киеве скоростной трамвай сошел с рельс (видео)

Ранее мы писали, что депутаты Херсонского облсовета подрались из-за флага РФ.

Реклама

Также напомним, в Одессе подрались депутаты облсовета.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев глава областной совет

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Портреты Ленина и тысячи противогазов – в Киеве расконсервировали бомбоубежища, как они выглядят
Портреты Ленина и тысячи противогазов – в Киеве расконсервировали бомбоубежища, как они выглядятВласть
На Пасху усилят ограничения, а киевлян будут штрафовать
На Пасху усилят ограничения, а киевлян будут штрафоватьДругие новости
Взрыв дома на Позняках. На месте разрушенного здания построят ТРЦ?
Взрыв дома на Позняках. На месте разрушенного здания построят ТРЦ?Власть
Киевская власть отобрала землю у музея художника Ивана Марчука
Киевская власть отобрала землю у музея художника Ивана МарчукаДругие новости
Главу Киевского облсовета Александра Склярова сняли с должности
Главу Киевского облсовета Александра Склярова сняли с должностиВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять