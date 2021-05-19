"Хакнули". Депутат Киевсовета поздравила подписчиков с Днем пионерии в соцсетях

Позже женщина написала в Facebook, что ее страницу взломали

Депутат поздравила подписчиков с Днем пионерии. Фото: Богдана Тимощук/Facebook

На странице депутата Киевсовета от партии "Батьківщина" Богданы Тимощук в Facebook появилось поздравление с Днем пионерии. Позже поздравление со страницы было удалено.

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Об этом сообщает "Чесно" в Facebook.

Сейчас поздравление со страницы удалено, но в Сети опубликовали скриншоты.



"С праздником всех, кто сохранил пионерский задор", – было написано в сообщении.



К нему была добавлена картинка с коммунистической символикой и надписью "Поздравляю с праздником бывших пионеров, желаю оставаться для других примером".

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Как позже Богдана Тимощук обьявила, ее аккаунт взломали.



"Друзья, мою страницу в Facebook "хакнули". О "пионерском задоре" я бы точно ничего не писала", – написала депутат.

Ранее мы писали, что сайты райгосадминистраций и территориальных общин Киевской области взломали хакеры.

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Напомним, что в октябре Евросоюз начал расследование в отношении Facebook из-за возможной утечки и недостаточной защищенности личных данных детей в соцсети Instagram.