"Хакнули". Депутат Киевсовета поздравила подписчиков с Днем пионерии в соцсетях

Депутат поздравила подписчиков с Днем пионерии. Фото: Богдана Тимощук/Facebook
На странице депутата Киевсовета от партии "Батьківщина" Богданы Тимощук в Facebook появилось поздравление с Днем пионерии. Позже поздравление со страницы было удалено.
Об этом сообщает "Чесно" в Facebook.
Сейчас поздравление со страницы удалено, но в Сети опубликовали скриншоты.
"С праздником всех, кто сохранил пионерский задор", – было написано в сообщении.
К нему была добавлена картинка с коммунистической символикой и надписью "Поздравляю с праздником бывших пионеров, желаю оставаться для других примером".
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Как позже Богдана Тимощук обьявила, ее аккаунт взломали.
"Друзья, мою страницу в Facebook "хакнули". О "пионерском задоре" я бы точно ничего не писала", – написала депутат.
Ранее мы писали, что сайты райгосадминистраций и территориальных общин Киевской области взломали хакеры.
Напомним, что в октябре Евросоюз начал расследование в отношении Facebook из-за возможной утечки и недостаточной защищенности личных данных детей в соцсети Instagram.