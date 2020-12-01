Как прошла инаугурация мэра Киева Виталия Кличко (видео)

Сегодня, 1 декабря, в зале пленарных заседаний на Крещатике, 36 состоялась торжественная церемония вступления в должность мэра Киева Виталия Кличко.
Новоизбранному мэру столицы вручили удостоверение Киевского городского головы.
Виталий Кличко зачитал текст присяги.
"Осознавая свою высокую ответственность, торжественно клянусь, что буду верно служить общине города Киева и народу Украины", – сказал мэр.
Кроме этого, сегодня огласили результаты выборов в Киевсовет и 120 депутатам вручают удостоверения.
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Отметим, это первое пленарное заседание Киевского городского совета IX созыва.
Ранее мы писали, что на местных выборах самое большое количество голосов набрал действующий мэр Киева Виталий Кличко – 50,52%.
Напомним, в столице явка на выборах составила 34,42%.
Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020
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