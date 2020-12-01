Как прошла инаугурация мэра Киева Виталия Кличко (видео)

Сегодня, 1 декабря, в зале пленарных заседаний на Крещатике, 36 состоялась торжественная церемония вступления в должность мэра Киева Виталия Кличко.

Реклама

Новоизбранному мэру столицы вручили удостоверение Киевского городского головы.

Виталий Кличко зачитал текст присяги.

"Осознавая свою высокую ответственность, торжественно клянусь, что буду верно служить общине города Киева и народу Украины", – сказал мэр.

Реклама

Кроме этого, сегодня огласили результаты выборов в Киевсовет и 120 депутатам вручают удостоверения.

В тренде В Киеве на журналистку напали на церемонии памяти жертв Голодомора (видео)

.

Отметим, это первое пленарное заседание Киевского городского совета IX созыва.

Ранее мы писали, что на местных выборах самое большое количество голосов набрал действующий мэр Киева Виталий Кличко – 50,52%.

Напомним, в столице явка на выборах составила 34,42%.

Видео: Сегодня

Реклама

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама