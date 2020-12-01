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Как прошла инаугурация мэра Киева Виталия Кличко (видео)

1 декабря, 12:38

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Кличко вручили удостоверение Киевского городского головы

Сегодня, 1 декабря, в зале пленарных заседаний на Крещатике, 36 состоялась торжественная церемония вступления в должность мэра Киева Виталия Кличко.

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Новоизбранному мэру столицы вручили удостоверение Киевского городского головы.

Виталий Кличко зачитал текст присяги.

"Осознавая свою высокую ответственность, торжественно клянусь, что буду верно служить общине города Киева и народу Украины", – сказал мэр.

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Кроме этого, сегодня огласили результаты выборов в Киевсовет и 120 депутатам вручают удостоверения.

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Отметим, это первое пленарное заседание Киевского городского совета IX созыва.

Ранее мы писали, что на местных выборах самое большое количество голосов набрал действующий мэр Киева Виталий Кличко – 50,52%.

Напомним, в столице явка на выборах составила 34,42%.

Видео: Сегодня
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Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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инаугурация Виталий Кличко присяга

Источник: Сегодня

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