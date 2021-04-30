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Кличко назначил нового руководителя департамента культуры КГГА

30 апреля, 13:32

Виктория Барановская Виктория Барановская

Яна Баринова прошла конкурс со второго раза – в марте вступил в силу новый закон и ее результаты отменили

Мэр Киева Виталий Кличко назначил Яну Баринову директором Департамента культуры Киевской городской государственной администрации.

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Об этом Баринова сообщила в Facebook.

"Эмоции переполняют, ведь это уже во второй раз за последние два месяца. В марте, на следующий день после моего назначения по сокращенной "карантинной" процедуре, вступил в силу закон о возобновлении проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и мои результаты были отменены", – написала она.

По ее словам, после отмены результата ей "пришлось снова погрузиться в законы, сметы, ведомственную "нормативку", карту Киева, консультации с коллегами, книги о городской культуре", чтобы попробовать еще раз занять должность. Баринова пишет, что пока готовилась к конкурсу, поняла, что все не зря и ей действительно нужна эта должность.

"Это уровень управления – муниципального, государственного. И он мне нужен, чтобы быть еще более полезной и продолжать профессиональное развитие... Приобщиться к изменениям в Киеве – в европейской креативной столице – именно такое дело для меня", – отметила Баринова.

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Напомним, что Яна Баринова занимала должность советника по вопросам культурного наследия министра культуры Александра Ткаченко. Также она работала исполнительным диктором по стратегии Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". Баринова имеет статус еврейского дипломата.

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Ранее мы сообщали, что 29 апреля Рада назначила нового министра энергетики Украины. Им стал вице-президент "Энергоатома" Герман Галущенко.

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