Мэр Киева Виталий Кличко согласился вакцинироваться в прямом эфире.
Об этом он сказал в эфире "Украина24", в пятницу, 5 марта.
На вопрос ведущих в прямом эфире "готовы вакцинироваться в нашем эфире" Виталий Кличко ответил положительно.
"Отличное предложение, принимается", – сказал мэр.
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Кроме того, медики отказываются от вакцинации в Украине не из-за качества препарата. Многие из них уже переболели и имеют высокий уровень антител, при котором вакцинация не рекомендуется.
Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса
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