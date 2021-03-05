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Кличко согласился вакцинироваться в прямом эфире

5 марта, 13:21

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Мэр Киева выразил готовность вакцинироваться публично

Мэр Киева Виталий Кличко согласился вакцинироваться в прямом эфире.

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Об этом он сказал в эфире "Украина24", в пятницу, 5 марта.

На вопрос ведущих в прямом эфире "готовы вакцинироваться в нашем эфире" Виталий Кличко ответил положительно.

"Отличное предложение, принимается", – сказал мэр.

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Также мы писали, какие первые побочки проявились у медиков после прививки от COVID-19.

Кроме того, медики отказываются от вакцинации в Украине не из-за качества препарата. Многие из них уже переболели и имеют высокий уровень антител, при котором вакцинация не рекомендуется.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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эфир вакцина Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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