А как же снежный апокалипсис? Кличко внезапно ушел в отпуск

Мэр Киева Виталий Кличко ушел в отпуск.

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Соответствующее распоряжение №55 от 11 февраля обнародовано на Официальном портале Киева.

Мэр города решил отдохнуть. В соответствии с распоряжением, он будет отсутствовать только в пятницу, 12 февраля. Исполнять его обязанности будет его заместитель – Валентин Мондриевский.

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По информации СМИ, Кличко намерен покинуть Украину и провести выходные в Турции. Вероятно, он взял его специально в пятницу, чтобы захватить еще выходные и отдохнуть три дня.

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Ранее мы писали о том, что Кличко показал, как инспектировал уборку снега в Киеве.

Также мы писали, что легенда украинского бокса Владимир Кличко холодное снежное время в Украине использует по максимуму. Недавно Кличко пошел на рыбалку в лютый мороз.

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