Локдаун нельзя вводить в одном регионе: Кличко резко высказался о ситуации с COVID-19

Если в Киеве не сдержать ситуацию с распространением коронавируса – больницы и реанимации будут переполнены, власть Украины должна ввести жесткие ограничения, ведь пока нет массового вакцинации, локдаун нельзя делать в одном регионе.

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Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савка Шустера" заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Ко мне утром приходят звонки для того, чтобы помочь положить людей в больницу, или реанимацию. Вторая половина дня – большое количество звонков с просьбой помочь похоронить. Это моя ответственность, мы делаем все, что от нас зависит, но мы не можем здесь лечить, а там позволить гулять ", – сказал мэр Киева.

Он отметил, что сейчас в красной зоне находятся 13 регионов страны – более половины.

"Относительно того, что Укрзализныця собирается в майские праздники запустить 12 дополнительных поездов в Закарпатье. Мы понимаем, что в данный момент мы будем распространять инфекцию", – отметил Кличко.

По его словам, пока в Украине нет массового вакцинации, локдаун нельзя делать в одном регионе, а в другом, который рядом, все свободно передвигаются и жестких ограничений нет.

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