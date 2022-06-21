Самое массовое переименование улиц в Киеве: что изменится

285 тысяч человек отдали свои голоса за новые названия улиц, проспектов и переулков

В Киеве будут улицы имени Романа Ратушного, Катерины Гандзюк и Александра Махова / Коллаж "Сегодня"

В приложении "Киев Цифровой" завершено рейтинговое электронное голосование относительно переименований городских объектов, названия которых связаны с РФ и ее сателлитами. Всего было получено более 6,5 миллионов голосов. Кто-то проголосовал за 30 новых названий улиц, кто-то за 10, кто-то за 5 или одну.

Сайт "Сегодня" узнал, какие новые названия появятся на карте украинской столицы.

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Что известно

По словам депутата Киевсовета Ксении Семеновой, в голосовании за новые названия улиц приняли участие 285 тысяч человек.

"Очень хорошо, что так много людей нашли время и зашли в приложение "Киев цифровой". Обычно, в общественных слушаниях по переименованию улиц принимает участие от силы несколько сотен человек. В лучшем случае – несколько тысяч, а тут свои голоса отдали 285 тысяч человек! Такого массового и резонансного обсуждения в Киеве еще не было. И это очень хорошо!", – рассказывает Семенова.

Увековечат героев

Так же депутат позитивно оценивает момент, что большинство проголосовавших поддержали варианты новых названий улиц, которые были в рекомендациях от экспертов. А вот киевляне отдали максимальное количество голосов, чтобы увековечить героев, которые погибли на войне с российскими оккупантами.

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Например, улица Багратиона будет названа в четь фотокорреспондента Максима Левина – за это проголосовали 22666 человек.

Улица Жолудева будет называться в честь журналиста Александра Махова - 15551 голос.

Улицу Волгоградскую должны переименовать в честь активиста Романа Ратушного – за это отдали свои голоса 29923 человека.

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"Я агитировала за то, чтобы переименовать улицу Жолудева в честь журналиста Александра Махова, а также улицу Волгоградскую в честь активиста Романа Ратушного. Они погибли на фронте защищая нашу страну. Имя Романа, кстати, добавили в список через два дня после старта голосования. Очень хорошо, что люди поддержали эти два варианта. Так мы сохраним память о наших героях", – отмечает Ксения Семенова.

Что не понравилось

"Не понравилось то, что голосовавшие не поддержали новые названия улиц в честь известных лиц, а проголосовали за нейтральные названия. Например, голосовавшие не поддержали новое название в честь Юлии Здановской – это ученая-математик из Харькова, которая погибла во время войны. Вместо этого больше голосов отдали за название улицы Научная, при этом в Киеве есть уже проспект Науки. И как по мне, это максимально странный выбор", – рассказывает Ксения Семенова.

Также есть несколько названий-дублей, но в разных районах города.

"Я планирую обратиться по этому поводу к экспертной комиссии. Они должны предоставить свою оценку результатам голосования и высказать свое мнение по данному поводу депутатам Киевсовета. Именно они будут принимать окончательное решение по переименованию. Я думаю, что названия-дубли необходимо будет убрать из топонимики Киева. Возможно у экспертов будут еще дополнительные замечание. Само голосование в Киевсовете по переименованию улиц, скорей всего, состоится до конца лета", – отмечает Ксения Семенова.

Как поменяется топонимика Киева

Пушкинская – Чикаленко

Льва Толстого – Украинских Героев

Московская – Князей Острожских

Смоленская – Семьи Бродских

Волгоградская – Романа Ратушного

Питерская – Лондонская

Маршала Малиновского – Героев полка "Азов"

Жолудева – Александра Махова

Владимира Маяковского – Красной Калины

Бударина – Украинского возрождения

Минский – Литовский

Генерала Наумова – Маргариты Кринициной

Некрасовская – Ивана Драча

Ватутина – Территориальной обороны

Багратиона – Максима Левина

Беломорская – Катерины Гандзюк

Героев Бреста – Чернобаевская

Обстановка

Перед голосованием за новые названия от жителей Киева поступило 12 тысяч вариантов названий для 460 улиц.

13 июня в Одессе также решили избавиться от названий, которые связаны с Россией. Мэр Геннадий Труханов заявил о необходимости переименования ряда улиц, и в первую очередь тех, которые не связаны с историей города.

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