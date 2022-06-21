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Самое массовое переименование улиц в Киеве: что изменится

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня
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21 июня, 22:12
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285 тысяч человек отдали свои голоса за новые названия улиц, проспектов и переулков
В Киеве будут улицы имени Романа Ратушного, Катерины Гандзюк и Александра Махова / Коллаж "Сегодня"
В Киеве будут улицы имени Романа Ратушного, Катерины Гандзюк и Александра Махова / Коллаж "Сегодня"

В приложении "Киев Цифровой" завершено рейтинговое электронное голосование относительно переименований городских объектов, названия которых связаны с РФ и ее сателлитами. Всего было получено более 6,5 миллионов голосов. Кто-то проголосовал за 30 новых названий улиц, кто-то за 10, кто-то за 5 или одну.

Сайт "Сегодня" узнал, какие новые названия появятся на карте украинской столицы.

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Что известно

По словам депутата Киевсовета Ксении Семеновой, в голосовании за новые названия улиц приняли участие 285 тысяч человек.

"Очень хорошо, что так много людей нашли время и зашли в приложение "Киев цифровой". Обычно, в общественных слушаниях по переименованию улиц принимает участие от силы несколько сотен человек. В лучшем случае – несколько тысяч, а тут свои голоса отдали 285 тысяч человек! Такого массового и резонансного обсуждения в Киеве еще не было. И это очень хорошо!", – рассказывает Семенова.

Увековечат героев

Так же депутат позитивно оценивает момент, что большинство проголосовавших поддержали варианты новых названий улиц, которые были в рекомендациях от экспертов. А вот киевляне отдали максимальное количество голосов, чтобы увековечить героев, которые погибли на войне с российскими оккупантами.

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Например, улица Багратиона будет названа в четь фотокорреспондента Максима Левина – за это проголосовали 22666 человек.

Улица Жолудева будет называться в честь журналиста Александра Махова - 15551 голос.

Улицу Волгоградскую должны переименовать в честь активиста Романа Ратушного – за это отдали свои голоса 29923 человека.

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"Я агитировала за то, чтобы переименовать улицу Жолудева в честь журналиста Александра Махова, а также улицу Волгоградскую в честь активиста Романа Ратушного. Они погибли на фронте защищая нашу страну. Имя Романа, кстати, добавили в список через два дня после старта голосования. Очень хорошо, что люди поддержали эти два варианта. Так мы сохраним память о наших героях", – отмечает Ксения Семенова.

Что не понравилось

"Не понравилось то, что голосовавшие не поддержали новые названия улиц в честь известных лиц, а проголосовали за нейтральные названия. Например, голосовавшие не поддержали новое название в честь Юлии Здановской – это ученая-математик из Харькова, которая погибла во время войны. Вместо этого больше голосов отдали за название улицы Научная, при этом в Киеве есть уже проспект Науки. И как по мне, это максимально странный выбор", – рассказывает Ксения Семенова.

Также есть несколько названий-дублей, но в разных районах города.

"Я планирую обратиться по этому поводу к экспертной комиссии. Они должны предоставить свою оценку результатам голосования и высказать свое мнение по данному поводу депутатам Киевсовета. Именно они будут принимать окончательное решение по переименованию. Я думаю, что названия-дубли необходимо будет убрать из топонимики Киева. Возможно у экспертов будут еще дополнительные замечание. Само голосование в Киевсовете по переименованию улиц, скорей всего, состоится до конца лета", – отмечает Ксения Семенова.

Как поменяется топонимика Киева

  • Пушкинская – Чикаленко
  • Льва Толстого – Украинских Героев
  • Московская – Князей Острожских
  • Смоленская – Семьи Бродских
  • Волгоградская – Романа Ратушного
  • Питерская – Лондонская
  • Маршала Малиновского – Героев полка "Азов"
  • Жолудева – Александра Махова
  • Владимира Маяковского – Красной Калины
  • Бударина – Украинского возрождения
  • Минский – Литовский
  • Генерала Наумова – Маргариты Кринициной
  • Некрасовская – Ивана Драча
  • Ватутина – Территориальной обороны
  • Багратиона – Максима Левина
  • Беломорская – Катерины Гандзюк
  • Героев Бреста – Чернобаевская

Обстановка

Перед голосованием за новые названия от жителей Киева поступило 12 тысяч вариантов названий для 460 улиц.

13 июня в Одессе также решили избавиться от названий, которые связаны с Россией. Мэр Геннадий Труханов заявил о необходимости переименования ряда улиц, и в первую очередь тех, которые не связаны с историей города.

В Киеве переименуют 5 станций метро: какие названия выбрали украинцы.

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Погиб, спасая побратима… Виктор Головко – старший лейтенант спецподразделения "Омега", в котором прослужил 9 лет, участник АТО... Вместе с подчиненными уничтожил два отряда российского десанта под Киевом. Будучи раненым, не бросил потерявшего сознание товарища на поле боя, дотащил его до эвакуационного автомобиля. Но вражеский выстрел из РПГ уничтожил машину… Герой Украины. Посмертно.

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