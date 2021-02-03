Українська
$ 28,06
33,79
  1. Новости в Киеве
  2. Власть

Ситуация с коронавирусом в Киеве: онлайн-брифинг Кличко

3 февраля, 12:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Мэр проинформировал о ситуации в столице

Мэр Киева Виталий Кличко провел онлайн пресс-брифинг относительно текущей ситуации в столице.

Реклама

Виталий Кличко проинформировал: на сколько увеличилось количество инфицированных COVID-19 в Киеве; сколько больных коронавирусом находятся в больницах; сколько в столице больных гриппом и ОРВИ; об учебном процессе в Киеве; о доплатах медикам; о вакцинации киевлян.

В тренде
В Киеве в реке нашли тело военнослужащего (фото, видео)

Ранее мы сообщали, что Украина по уровню смертности от коронавируса находится на 34-м месте в Европе, что свидетельствует о достаточно успешной борьбе с ковидом.

Также напомним, в Украине продолжается снижение количества новых случаев заражения коронавирусом и летальных случаев от него. Но при этом в некоторых областях наблюдается рост заболеваемости.

Видео: Сегодня
Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев Виталий Кличко коронавирус брифинг

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве экс-депутат сколотил банду: похитили бизнесменов, вымогали деньги
В Киеве экс-депутат сколотил банду: похитили бизнесменов, вымогали деньгиПроисшествия
Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 361 новый случай (карта)
Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 361 новый случай (карта)Другие новости
Ситуация с коронавирусом в Киеве: онлайн-брифинг Кличко
Ситуация с коронавирусом в Киеве: онлайн-брифинг КличкоДругие новости
Гостиный двор в Киеве хотят передать общине города
Гостиный двор в Киеве хотят передать общине городаВласть
Ситуация с коронавирусом в Киеве: онлайн-брифинг Кличко
Ситуация с коронавирусом в Киеве: онлайн-брифинг КличкоВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять