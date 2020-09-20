"Слуга народа" хочет до выборов разделить полномочия мэра Киева и главы КГГА

Фракция рассчитывает на рассмотрение законопроекта о столице в ближайшее время

Фракция "Слуга народа" планирует успеть до местных выборов рассмотреть законопроект о столице, который предусматривает четкое разделение полномочий мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации. Об этом заявил заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко на брифинге, передает "РБК-Украина".

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Корниенко уточнил, что пока рассмотрение этого законопроекта запланировано на четвертую сессию Верховной Рады, но в "Слуге народа" хотят рассмотреть его как можно скорее.

"Мы сейчас работаем с коллегами из других фракций, с руководством фракций, чтобы мы могли до выборов попробовать начать его рассматривать и подарить киевлянам, в конце концов, систему управления городом. Закон о Киеве – это об управлении городом", – отметил он.

Отметим, сейчас должности главы Киевской городской администрации и городского головы объединены согласно постановлению Конституционного суда, хотя пост мэра является выборным, а главу администрации назначает президент.

Напомним, Верховная Рада поддержала законопроект № 2143-3 о внесении изменений в закон "О столице Украины – городе-герое Киеве" в первом чтении еще 3 октября 2019 года.

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Согласно этому законопроекту, мэр будет возглавлять Киевский магистрат – исполнительный орган Киевгорсовета – и председательствовать на заседаниях, а председатель КГГА будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов.

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