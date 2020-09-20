В "Слуге народа" представили кандидатов на выборах в Киевсовет: список

Среди кандидатов есть и Николай Тищенко

Партия "Слуга народа" представила кандидатов в депутаты Киевсовета на местных выборах. Его возглавила жена министра иностранных дел, общественная активистка Евгения Кулеба.

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Об этом стало известно на конференции киевской городской организации партии, передает LIGA.net.

Мероприятие проходило во внутреннем дворе красного корпуса университета Шевченко. Так, кроме Евгении Кулебы в первую десятку вошли:

юрист и телеведущий Михаил Присяжнюк;

легкоатлетка Елена Говорова;

юрист и бизнесмен Юрий Федоренко;

букинист Владислав Трубицын;

адвокат Лилия Пашинная;

дзюдоист Георгий Зантарая;

замминистра образования и науки Андрей Витренко;

продюсер Виктория Бурдукова;

экс-глава МОЗ Зоряна Скалецкая.

Также известно, что в список попал и народный депутат Верховной Рады Николай Тищенко.

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Напомним, ранее на сборах столичной организации "Европейской солидарности" стало известно, что супруга пятого президента Украины Петра Порошенко Марина возглавит список этой политической силы на выборах в Киевсовет.

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Кроме того, мы рассказывали, что действующий мэр Киева Виталий Кличко будет участвовать в выборах на пост главы столицы. Его выдвинули от партии "УДАР". Появился список кандидатов от партии в Киевсовет.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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