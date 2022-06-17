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Тесты делают ежедневно. Что происходит в Киеве с коронавирусом и оспой обезьян

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня
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17 июня, 08:00
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Главный санитарный врач столицы рассказал о ситуации с эпидемией и стоит ли бояться вируса обезьяньей оспы
Коронавирус никуда не пропал, он продолжает атаковать киевлян/ коллаж "Сегодня"
Коронавирус никуда не пропал, он продолжает атаковать киевлян/ коллаж "Сегодня"

Несмотря на войну, киевляне продолжают болеть COVID-19. Тестирование проводится специалистами каждый день в лабораторном центре и в городских больницах, где есть необходимое оборудование.

Сайт "Сегодня" выяснил, что сейчас происходит в Киеве с коронавирусом.

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После начала войны для горожан вирус отошел на задний план. Киевляне перестали пользоваться масками в метро и в маршрутках. И фактически переносили болезнь на ногах, поскольку тестов никто не делал. Сейчас же многие пользователи социальных сетей пишут о недомоганиях и простуде.

Сколько киевлян болеет?

По информации главного санитарного врача Киева, за прошедшую неделю в столице был лабораторно подтвержден 71 случай заболевания COVID, а выздоровели после болезни 172 человека. Болеют даже те, кто был вакцинирован.

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"Вирус никуда не пропал. Мы ежедневно проводим тесты, но обобщенную информацию публикуют за неделю. Заболевших немного, но они есть – меньше конечно, чем было до начала войны", – рассказал сайту "Сегодня" главный санитарный врач Киева Сергей Чумак.

Ездят в масках

Часто в столичном метро можно заметить пассажиров в масках. Обычно это люди пожилого возраста. Они продолжают пользоваться в общественном транспорте медицинскими масками, хотя вокруг все без средств защиты.

"На период военного положения ношение медицинских масок стало не обязательным. Метрополитен выполняет функции бомбоубежища и транспорта. Тут нужно выбирать приоритеты… Но те граждане, которые ездят в метро в масках все правильно делают, они заботятся о своем здоровье", – говорит Сергей Чумак.

Обезьяньей оспы пока нет

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Тем временем тревогу вызывает новый вирус – обезьянья оспа, который уже зарегистрировали во многих европейских странах. По словам Сергея Чумака, в Киеве вирус обезьяньей оспы не зарегистрирован.

"Чтобы диагностировать этот вирус должны быть специальные тест-системы. На данный момент, у нас пока на региональном уровне их нет. Мы изучаем пути передачи вируса, но у нас он, слава Богу, не зафиксирован", – заверяет Сергей Чумак.

Ранее мы сообщали, что думают по поводу вируса обезьяньей оспы в Госпродпотребслужбе Киева. И стоит ли Киеву бояться новой напасти

А в начале мая в Киеве были зафиксированы случаи заболевания ботулизмом — об этом сообщили в КГГА. Киевлян призывали соблюдать правила приготовления пищи, не употреблять ее испорченной и не покупать у сомнительных продавцов.

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Герої не вмирають!

Защитил Киев от диверсантов... Роман Собкив – майор антитеррористического спецподразделения «Омега» Нацгвардии. Вместе с подчиненными в течение девяти дней эффективно противодействовал десанту оккупантов, многократно пытавшемуся высадиться в Киеве и на окраинах. Погиб в бою с превосходящими силами противника, но задержал врага. Герой Украины. Посмертно.

История подвигов героя
Непокоренные
Ирина Терехович – командир отделения горно-штурмового батальона, позывной – "Незламна". До войны жила в Крыму, после аннексии уехала, чтобы сражаться за Украину. Мать троих детей воюет на востоке страны с 2015 года, прошла путь от добровольца до командира противотанкового отделения, сейчас руководит подразделением разведчиков.
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