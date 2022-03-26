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В Киеве и области 27 марта не будет усиленного комендантского часа

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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26 марта, 14:58
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Комендантский час на весь день 27 марта не будут вводить в столице и области, жители смогут свободно передвигаться
Украинцев просят без надобности не выходить на улицы
Украинцев просят без надобности не выходить на улицы / Фото: Коллаж: Сегодня

В воскресенье в Киеве и Киевской области не будут вводить ужесточенный комендантский час на весь день. Об этом сообщил столичный градоначальник Виталий Кличко, сообщает пресс-служба мэра города в Telegram-канале.

"Комендантский час в Киеве и области завтра днем вводиться не будет. И время комендантского часа останется в обычном режиме – с 20:00 до 7:00. Днем в воскресенье по столице и в области передвигаться будет можно", – говорится в сообщении.

В тоже время столичные власти напомнили, что желательно не покидать дома без необходимости, соблюдать правила комендантского часа и не пренебрегать сигналами о воздушной тревоге.

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Напомним, с 21 по 23 марта был введен длительный комендантский час в Киеве в связи с угрозой активности ДРГ.

Ситуация в Киеве и области

26 марта оккупанты обстреляли электричку "Шепетовка – Киев" в Киевской области. Один человек пострадал.

По состоянию на 25 марта определены несколько наиболее опасных маршрутов для передвижения частным транспортом.

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24 марта под Васильковом Киевской области эвакуационный поезд 43 "Киев — Ивано-Франковск" попал под обстрел. В результате в трех вагонах выбило окна.

Несмотря на войну, коммунальные службы "воюют" на своем фронте – приводят в порядок столичные парки и скверы, готовятся к высадке цветов.

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