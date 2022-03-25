Из Киева и Киевской области нет безопасных маршрутов – правоохранители

По состоянию на 26 марта определены несколько наиболее опасных маршрутов для передвижения частным транспортом. Об этом сообщили корреспонденту сайта "Сегодня" в правоохранительных органах.
"Сейчас в пределах Киевской области в направлении из столицы практически нет безопасных маршрутов и для тех, кто решил уехать из Киева", – говорится в комментарии.
Наиболее опасные маршруты
- Житомирская трасса,
- Макаровское направление,
- все дороги за Броварами,
- маршруты по "Варшавке" в направлении Гостомеля и Бучи.
Эвакуационные маршруты
"Укрзализныця" опубликовала список дополнительных эвакуационных рейсов на 25 марта. Компания ежедневно размещает график.
В Украине на 25 марта согласованы два гуманитарных коридора для эвакуации людей из Мариуполя (Донецкая область) и Мелитополя (Запорожская область).
Далее по теме
Что в Киеве
- В Киеве утвержден план эвакуации населения, который определяет местонахождение сборных эвакуационных пунктов, количество необходимого транспорта и безопасные районы для размещения населения.
- Если на столицу нападут,людей готово будет разместить столичное метро. Местные власти убеждают: это укрытие – самое надежное. Размещение людей в метро предусмотрено на 48 часов. По правилам безопасности столько хватит в подземке кислорода.