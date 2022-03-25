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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Власть

Из Киева и Киевской области нет безопасных маршрутов – правоохранители

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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25 марта, 16:41
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Бои продолжаются в нескольких населенных пунктах Киевской области, желательно воздержаться от поездок на личном транспорте
Силовики призывают без надобности не продвигаться личным транспортом
Силовики призывают без надобности не продвигаться личным транспортом / Фото: Коллаж: Сегодня

По состоянию на 26 марта определены несколько наиболее опасных маршрутов для передвижения частным транспортом. Об этом сообщили корреспонденту сайта "Сегодня" в правоохранительных органах.

"Сейчас в пределах Киевской области в направлении из столицы практически нет безопасных маршрутов и для тех, кто решил уехать из Киева", – говорится в комментарии.

Наиболее опасные маршруты

  • Житомирская трасса,
  • Макаровское направление,
  • все дороги за Броварами,
  • маршруты по "Варшавке" в направлении Гостомеля и Бучи.

Эвакуационные маршруты

"Укрзализныця" опубликовала список дополнительных эвакуационных рейсов на 25 марта. Компания ежедневно размещает график.

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В Украине на 25 марта согласованы два гуманитарных коридора для эвакуации людей из Мариуполя (Донецкая область) и Мелитополя (Запорожская область).

Что в Киеве

  • В Киеве утвержден план эвакуации населения, который определяет местонахождение сборных эвакуационных пунктов, количество необходимого транспорта и безопасные районы для размещения населения.
  • Если на столицу нападут,людей готово будет разместить столичное метро. Местные власти убеждают: это укрытие – самое надежное. Размещение людей в метро предусмотрено на 48 часов. По правилам безопасности столько хватит в подземке кислорода.

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