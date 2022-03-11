В Киеве на блокпосту застрелили бывшего сбушника (видео)

В Киеве на Осокорках вечером 10 марта был убит на блокпосту бывший заместитель начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Дмитрий Демьяненко.
Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, застрелили Демьяненко бойцы полка полиции особого назначения "Миротворец".
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Журналист Владимир Бойко в своем телеграмм-канале "Записки пасквілянта" сообщил детали.
По его данным, около 18:00 автомобиль "Тойота" с полицейскими номерами, в котором был Демьяненко, не остановился на одном из блокпостов. После принудительной остановки автомобиля, водитель первым открыл огонь на поражение.
Как вести себя на блокпостах: инструкция
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям разъяснила, как необходимо вести себя на блокпостах в условиях военного положения:
- Уменьшить скорость автомобиля
- Заблаговременно подготовить документы для проверки
- Выключить фары, а также включить аварийный свет
- Не вести видеосъемку
- Не выходить из автомобиля без разрешения
- Четко отвечать на вопросы
- Быть готовыми, если будет требование по осмотру багажника и салона авто
- Не заходить за спину военным во время осмотра багажника и салона автомобиля
- После осмотра и разрешения продолжить движение
- Не набирать резко скорость