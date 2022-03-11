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В Киеве на блокпосту застрелили бывшего сбушника (видео)

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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11 марта, 11:47
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Авто Дмитрия Демьяненко не остановилось на блокпосту, после чего бойцы полка "Миротворец" открыли огонь
/ Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на Осокорках вечером 10 марта был убит на блокпосту бывший заместитель начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Дмитрий Демьяненко.

Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, застрелили Демьяненко бойцы полка полиции особого назначения "Миротворец".

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Журналист Владимир Бойко в своем телеграмм-канале "Записки пасквілянта" сообщил детали.

По его данным, около 18:00 автомобиль "Тойота" с полицейскими номерами, в котором был Демьяненко, не остановился на одном из блокпостов. После принудительной остановки автомобиля, водитель первым открыл огонь на поражение.

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Как вести себя на блокпостах: инструкция

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям разъяснила, как необходимо вести себя на блокпостах в условиях военного положения:

  • Уменьшить скорость автомобиля
  • Заблаговременно подготовить документы для проверки
  • Выключить фары, а также включить аварийный свет
  • Не вести видеосъемку
  • Не выходить из автомобиля без разрешения
  • Четко отвечать на вопросы
  • Быть готовыми, если будет требование по осмотру багажника и салона авто
  • Не заходить за спину военным во время осмотра багажника и салона автомобиля
  • После осмотра и разрешения продолжить движение
  • Не набирать резко скорость

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