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В масках и без СМИ: как завтра пройдет инаугурация мэра Киева

30 ноября, 16:36

Александр Марущак , Ольга Кравченко

На заседании Киевсовета будет всего два вопроса

Завтра состоится первое заседание новоизбранного Киевсовета и инаугурация мэра Киева. Торжественное заседание запланировано на 12:00. Оно пройдет в зале пленарных заседаний на Крещатике, 36.

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Такое решение приняла Киевская территориальная избирательная комиссия.

Это единственная сессия, к организации которой секретариат Киевсовета не имеет отношения и его не организовывает.
В повестке дня будет всего два вопроса: инаугурация мэра – вручение удостоверения Киевского городского головы новому мэру, а также оглашение результатов выборов в Киевсовет и вручение депутатам удостоверений.

"Торжество пройдет в зале пленарных заседаний. Туда не будут пускать ни общественность, ни журналистов. Все эти меры предосторожности в связи с карантином. Присутствовать на церемонии будут только новоизбранные депутаты – в масках и перчатках. Обработка дезинфицирующим средством зала заседаний и рабочих мест депутатов будет сделана до и после сессии. Вся церемония займет около часа", – рассказал сайту "Сегодня" источник в КГГА.

Пока остается интригой, кто именно станет секретарем Киевсовета. В кулуарах городского парламента ходят разные слухи по этому поводу. Называются несколько фамилий из новоизбранных депутатов. Но как заверил нас наш источник в мэрии, завтра депутаты не будут избирать нового секретаря Киевсовета.

Ранее мы писали, что на местных выборах самое большое количество голосов набрал действующий мэр Киева Виталий Кличко – 50,52%.

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Напомним, в столице явка на выборах составила 34,42%.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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Киев мэр инаугурация заседание Виталий Кличко местные выборы

Источник: Сегодня

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