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Виталий Кличко снова идет в мэры Киева. Что мы знаем об этом кандидате

20 октября, 15:47

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Кличко хочет переизбраться на второй срок. Против него идут 19 кандидатов

В воскресенье, 25 октября, в Украине пройдут местные выборы, и Киев тоже будет выбирать нового градоначальника. Один из 20 кандидатов – действующий мэр Киева Виталий Кличко.

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Он является мэром столицы с 2014 года. Народный депутат Украины 7-го созыва, был главой фракции "Удар" в ВР, а также внештатным советником президента Украины, лидером политической партии "Удар" и Блока Петра Порошенко "Солидарность". В прошлом известный боксер в супертяжелом весе, чемпион мира.

Родился 19 июля 1971 года в селе Беловодское Московского района Чуйской области, в семье военнослужащего.

Образование

Окончил киевскую среднюю школу. После пошел работать на Киевский радиозавод учеником слесаря-инструментальщика. Проходил службу в Спортивном клубе армии Киевского военного округа.

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После армии поступил в Переяслав-Хмельницкий педагогический институт (Преподаватель физического воспитания). Потом поступил в аспирантуру Национального университета физкультуры и спорта, а в 2000 году защитил кандидатскую диссертацию (Методика определения способностей боксеров в системе многоэтапного отбора). Продолжал учебу – окончил Национальную академию госуправления при Президенте Украины (Управление общественным развитием).

Спортивная карьера

Шесть раз становился чемпионом мира по кикбоксингу. В любительском боксе у Виталия из 95 боев — 80 побед (72 нокаутом).

В 1998 году Виталий Кличко победил американца Дикки Райана и завоевал титул интерконтинентального чемпиона мира по версии WBO. Украинский спортсмен нокаутировал немца Марио Шиссера и завоевал вакантный титул чемпиона Европы EBU.

Кличко в своем 25-м поединке нокаутировал Херби Хайда и стал чемпионом мира по версии WBO. В бою с Крисом Бердом Виталий Кличко повредил плечо – и команда отказалась от продолжения боя. Это было его первое поражение.

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В 2000—2005 годы у Виталия Кличко были интересные бои с сильными боксерами — Тимо Хоффманном, Орлином Норрисом, Россом Пьюрити и др. В декабре 2005 года после новости об очередной травме Виталий Кличко объявил об уходе из бокса.

В 2008 году он, как ветеран, решил вернуться в спорт. В 2012 году Виталий в Москве провел свой последний бой против Мануэля Чарра.

Политическая карьера

Виталий Кличко пытался занять пост мэра Киева в 2006 и в 2008 годах, будучи чемпионом по боксу, однако проигрывал оппонентам.

Позже возглавил политическую партию "УДАР", которая была создана в 2005 году и ранее называлась – "Европейская столица" и "Новая страна". По состоянию на октябрь 2010 года партия насчитывала более 10 тысяч членов.

5 июня 2014 года Виталий Кличко стал мэром Киева.

Личная жизнь

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Женат на бывшей спортсменке и фотомодели – Наталье Кличко.

У него два сына — Егор-Дэниел (2000 года рождения) и Максим (2005 года рождения), а также дочь Елизавета-Виктория (2002 года рождения).

Награды и звания

  • Орден "За заслуги" ІІІ степени.
  • Орден "За мужество" I степени.
  • Почетная грамота Кабинета Министров Украины.
  • Герой Украины с вручением ордена Державы.
  • Государственный служащий 5 ранга.
  • Орден "За заслуги" I степени.
  • Кавалерский крест ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия.
  • Президентский орден "Сияние".
  • Наградное оружие — револьвер "Alfa 3541".
  • Премия M100 Media Award.
  • Премия имени Конрада Аденауэра.
  • Премия имени Хермана Элерса.
  • Лауреат премии Мировой академии спорта "Лауреус" в номинации "Возвращение года".
  • Обладатель награды WBC.
  • "Вечный чемпион мира в супертяжелом весе" по версии WBC.

Напомним, 25 октября пройдут и выборы в Киевский облсовет- четырнадцать политических партий уже определились со списками кандидатов.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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кандидаты биография Виталий Кличко выборы 2020

Источник: Сегодня

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